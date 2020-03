Los partidazos que nos perdimos por coronavirus

La Liga MX en conjunto con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, suspendieron los partidos por Covid-19; afectando al menos, la jornada 11, 12, 13 y 14 del Clausura 2020.

Lo que significa que las jornadas mencionadas se encuentren suspendidas sin saber cuándo se podrán jugar, los partidos más destacados que no se jugarán es Tigres vs Monterrey (Clasico Regio), partido que se planeaba jugar el 18 de abril; y para el 19 de abril se contemplaba jugarse el Guadalajara vs América (Clásico Nacional).

Mientras que se llevaba a cabo la jornada 10, la Liga MX publicó un comunicado donde se señaló la suspensión de actividades después del partido de América vs Cruz Azul, encuentro que se disputó a puerta cerrada.

Champions League

No se pudo completar la fase de octavos de final de la Liga de Campeones, los partidos afectados fueron:

Manchester City - Real Madrid

Juventus - Lyon

Barcelona - Napoli

Bayern Munich - Chelsea

Información de Milenio

(Diego Gómez García)