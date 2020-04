Los números de Ricardo La Volpe, ¿qué nos deja tras su retiro?

La Volpe acaba de anunciar su renuncia como entrenador de futbol después de una carrera que inició en 1983. Un director técnico polémico, que polarizaba opiniones, lejos de ser aburrido. Hay quienes consideran al argentino como uno de los mejores técnicos que ha habido en México, otros piensan que logró mucho menos de lo que él mismo promovió.

Lo que vamos a revisar aquí es su carrera como Director Técnico en México, basada en resultados. Es claro que no puedes evaluar a La Volpe solamente por sus números, pero como con cualquier otro entrenador o deportista, éstos son un elemento fundamental para encontrar su lugar en la historia.

Sus números en Clubes.

Ricardo La Volpe dirigió un total de 37 torneos con varios equipos: Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante, Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Monterrey y Chiapas. Es el 7º lugar en juegos dirigidos en la historia del futbol mexicano, con 780.

A nivel de títulos, es evidente que se queda muy corto para tantos años de carrera. Oficialmente tiene un solo campeonato, el ganado al frente del Atlante en la temporada ´92-93. En el torneo de Apertura 2002 dirigió al Toluca pero al ser nombrado Técnico de la Selección Nacional no pudo estar en el banquillo en la liguilla, los Diablos fueron campeones ese año y aunque en las estadísticas el entrenador campeón es Alberto Jorge todos sabemos que quien siguió dirigiendo al equipo fue La Volpe.









Pensemos en entrenadores renombrados en México que hayan compartido buena parte de su carrera con la de La Volpe y que estén entre los 10 primeros en partidos dirigidos:

Ricardo "Tuca" Ferretti, empezó su carrera en el ´91 y tiene siete títulos de Liga.

Carlos Reinoso, inició en ´81 y tiene un campeonato.

Enrique Meza, su primer año como Director Técnico fue ´82, cuenta con cuatro títulos.

Vucetich, empieza en ´88, tiene cinco campeonatos.

Tanto si tomamos en cuenta sus títulos oficiales (1), como los "reales" (2), Ricardo La Volpe se queda corto en relación a campeonatos obtenidos por otros entrenadores estelares de su época. Se que siempre se ha argumentado que los títulos no son todo en el futbol, pero no hay forma de comparar en ese sentido los logros del argentino con los de Tuca, Meza y Vucetich. No tiene La Volpe un porcentaje aceptable de títulos, uno o dos en 37 torneos son muy pocos.

Más allá de los campeonatos, hay varios datos que nos hablan más en detalle de este entrenador, por ejemplo, participación en liguillas:

´*´ No concluyó el torneo

´**´ Tomó al equipo con el torneo empezado

Su porcentaje no es espectacular aunque hay que tomar en cuenta par de temas:

Del ´91 al ´02, es altamente eficiente, metiendo a sus equipos a fases finales 13 veces en 17 torneos, es su mejor época a nivel clubes. Es en estos años en donde consigue el campeonato con el Atlante y el "casi" campeonato con Toluca.

Por diferentes circunstancias pero nunca pudo consolidarse en los equipos más populares de México, Chivas y América, de hecho con Guadalajara no completó el torneo en las dos ocasiones que llegó a dicha institución.

Equipos ofensivos

La Volpe se distinguía por jugar un futbol vistoso, alegre, que gustaba a la tribuna, aunque hablaba de equilibrio, el cual siempre buscó, no eran reconocidos sus equipos por esto, hacia el final de su carrera fue aún más enfático en la búsqueda del balance aunque creo que nunca llegó a lo que él hubiera querido. Comparto algunos datos que muestran ese afán ofensivo y la dificultad en alcanzar el equilibrio.

En los torneos que dirigió, sus equipos quedaron dentro de los 5 más ofensivos de la temporada en 19 ocasiones, cinco temporadas tuvo el ataque más prolífico. Su defensa estuvo entre las mejores solo 7 veces y también en siete ocasiones terminó en el lugar 15 o más abajo (tres de ellas en sus primeros años como entrenador). Muy buenos a la ofensiva pero al momento de defender no lo eran tanto.

Clubes más representativos

Sin duda los cuadros en donde dejó más escuela fueron estos:

Atlante. Los dirigió en 3 ocasiones diferentes. En la primera los metió a liguilla; en la segunda calificaron 3 veces y en una de ellas alzó el trofeo de campeón; la tercera no fue afortunada. Desde el inicio de la época profesional el Atlante solo ha sido campeón dos veces y una de ellas fue con La Volpe. No tengo duda de que es el mejor entrenador que ha tenido el Atlante en los últimos 50 años, en resultados y en futbol. Es un histórico del club, tanto como jugador como en su faceta de entrenador.

Atlas. A este histórico equipo de Guadalajara, lo metió a liguilla en 7 de las 8 temporadas que lo dirigió y lo llevó a una final ante el Toluca, la cual perdió en penales, es la única final que han disputado en su historial de Liga y para cuando obtuvieron el subcampeonato (Verano ´99) habían transcurrido 34 años desde su último segunda lugar en la competencia. Atlas ha entrado a liguilla solo en 22 ocasiones, siete de la mano de La Volpe. Tampoco dudaría en decir que es el mejor entrenador que han tenido.

Toluca. Solo los dirigió tres torneos antes de ser nombrado entrenador nacional y los llevó a un título, una semifinal y tres liguillas. No llegó a los niveles de un Enrique Meza que alzó tres títulos con Toluca pero sin duda dejó huella.

Selección Mexicana

En 2002 fue nombrado Director Técnico de la Selección Mexicana de Futbol. Estuvo al frente del equipo hasta que éste concluyó su participación en el Mundial de Alemania 2006.

Como sucedió en su carrera a nivel de clubes, tuvo momento brillantes aunque no necesariamente se reflejaron en títulos que lo permitieran diferenciarse de otros entrenadores de la Selección. Es el tercer entrenador con más juegos disputados con la Selección Mayor (71), es también el tercero con más victorias (38) pero también tercero en derrotas (17).

Su único título lo ganó en la Copa Oro del 2003, en la cual ganó México cuatro partidos y empató uno. Ningún otro entrenador ha ganado más de una vez este torneo pero son otros siete los que han sido campeones.

La Selección Mexicana que compitió en la Copa Confederaciones del 2005 es, en mi opinión, la que mejor nivel ha mostrado en un torneo oficial de la FIFA. La Volpe llevó al cuadro nacional a desplegar un futbol completo, espectacular como a él le gustaba, altamente competitivo. En la primera ronda venció a Japón, triunfó 1 - 0 sobre el poderoso Brasil y empató a cero con Grecia, Campeón de Europa. Desafortunadamente fue eliminado en semifinales por Argentina (en penales) y cayó en el juego por el tercer lugar ante Alemania.

Llegó México como cabeza de grupo al Mundial de Alemania 2006. Calificó a la segunda ronda, en la cual perdió en tiempos extras ante Argentina en un encuentro memorable. Pero la Selección Mexicana no hizo el Mundial lo que esperábamos después de jugar muy bien la Confederaciones, en la primera ronda venció al débil Irán, después empató con Angola (un encuentro que se debía ganar) y perdió con Portugal. El balance final es de una victoria, un empate y dos derrotas, no es bueno. Aún me pregunto que habría sido de México si La Volpe hubiera llevado al Mundial a Cuauhtémoc Blanco, que estaba en gran nivel aún, la terquedad del técnico argentino se interpuso entre él y su posibilidad de llevar al mejor cuadro posible.

Resumiría su paso por la selección diciendo que la llevó a jugar a un altísimo nivel en la Copa Confederaciones pero no pudo mantenerlo para el Mundial del 2006, quedándose corta en relación a las expectativas.

Lavolpismo

A La Volpe le gustaba un estilo de juego ofensivo, de salir jugando el balón a nivel del pasto desde el fondo, sin caer en pelotazos y estableciendo superioridad numérica sobre el rival en la zona en donde tenía el balón. Esta forma de jugar fue denominada como el "Lavolpismo" ... era muy característica de los equipos de Ricardo. No me atrevería a decir que revolucionó el futbol mexicano porque ya varios entrenadores habían privilegiado el salir jugando, pero sin duda si fue un sello de La Volpe.

Se habló por mucho tiempo de la escuela Lavolpista para hacer referencia al estilo que llevaron a la cancha, cuando fueron entrenadores, exjugadores de futbol que fueron dirigidos por La Volpe. Entiendo el concepto y me parece hasta romántico el término pero no se si podamos verlo como una "escuela", entre esos Lavolpistas destacan Omar Romano, "Piojo" Herrera y José Guadalupe Cruz pero si tomamos por ejemplo a Herrera veremos que la forma en la que ha jugado con América no necesariamente emula el estilo de La Volpe, todos los técnicos se forman a través de sus múltiples experiencias, no solo de un estilo bajo el que jugaron

No quiero quitarle mérito a su estilo, ahí está, pero no creo que haya sido un transformador del futbol mexicano como se intentó vender por muchos años y me parece que parte de ese "Lavolpismo" viene de la propia forma de promoverse de La Volpe y del afán de los medios de vender un producto.

¿Qué deja La Volpe?

Hay cosas que agradecer a Ricardo La Volpe.

El campeonato que logró con Atlante.

El nivel al que llevó al Atlas, el cual no había alcanzado en 40 años (o tal vez nunca) y que después no ha estado ni cerca de replicar.

El excelente futbol que mostró la Selección Mexicana en la Copa Confederaciones 2005, el mejor que me ha tocado ver en 50 años.

Sobre todo, el futbol ofensivo que desplegaba. Para los aficionados que seguimos al futbol pensando que éste debe ser espectacular, nadie como La Volpe ... atacando, pensando siempre en ofender. Puede no haber sido el mejor para aquellos que prefieren ver un juego equilibrado o en donde se parta de defensa sólida antes de ir al frente, pero como espectáculo, que provoque alegría, que contagie a la tribuna, los equipos de La Volpe se pintaban solos, sobre todo en su paso por Atlante, Atlas y Toluca. Esta es en mi visión su más importante herencia.

Hay otros temas en los que queda a deber.

Obtener un solo campeonato (dos si tomamos el de Toluca) es poco para tantos años de carrera.

El no haber podido encontrar con el tiempo un mejor equilibrio, una forma de defenderse que le permitiera obtener más títulos.

Su comunicación con prensa y afición. De lejos no es lo más importante pero claramente no le hubiera hecho daño lograr una mayor identificación con la afición, sobre todo en su época que dirigió a México.

Sus últimos años, de hecho a partir de su regreso a México desde Argentina en el 2008, no son ni cercanamente tan buenos como los que tuvo antes del Mundial. Logra una buena temporada con Chiapas y una con América pero se quedó muy lejos de lo que nos había mostrado.

El balance de la carrera de La Volpe es sin dudas positivo, quedará como un muy buen entrenador, que tuvo grandes momentos tanto a nivel de clubes como en Selección pero sinceramente no estoy convencido de que esté entre los mejores que ha habido en México, le faltaron títulos, triunfos que pudieran redondear su carrera y que hubieran hecho justicia a lo bonito de su futbol.