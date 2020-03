Los momentos que marcaron la historia del clásico tapatío Chivas vs Atlas

La jornada 9 de la Liga MX está lista para el clásico tapatío entre Chivas y Atlas, partido que se disputará en el Estadio Jalisco el próximo sábado a las 21:06 horas.

El enfrentamiento entre estos dos clubes, es uno de los más vibrantes en el futbol mexicano, y ha estado marcado por diferentes momentos que en Acción LSR queremos recordar.

¿Cómo inició rivalidad?

La histórica enemistad entre los dos equipos surgió con la fundación del Atlas en agosto de 1916, diez años después del nacimiento de Chivas. El nuevo equipo en la misma ciudad, no fue del agrado del Rebaño Sagrado, iniciando una rivalidad en la ciudad.

Esta creció en los primeros años por representar una "lucha de clases". Mientras los rojiblancos representaban a la clase media trabajadora, los rojinegros eran seguidos por la clase alta.

Tubo Gómez

El histórico portero de Chivas es protagonista de una de las fotos más icónicas que existe en el futbol mexicano y en la rivalidad entre los rojiblancos y Atlas.

El clásico más añejo del balompié azteca tiene muchos capítulos memorables, pero uno de los que más se recuerdan, fue el que sucedió el 24 de abril de 1955.

Chivas y Atlas disputaban la Copa de Occidente en el Estadio Martínez Sandoval de Guadalajara, en un partido muy disparejo. El Rebaño aplastó a los Zorros desde el arranque. Apenas al minuto 16 el marcador ya estaba a favor de Chivas 4-0 y era amplio dominador de las acciones.

Por ese motivo, el portero de los rojiblancos no tenía llegadas al arco que protegía. Al no ser requerido, el emblemático arquero Jaime "El Tubo" Gómez, casi al final del primer tiempo, decidió pedirle a alguien de la tribuna que le lanzara el cuento de ´Memín Pinguí´, y se sentó a leerlo recargado en el poste de una de las porterías.

Esto provocó la furia de los jugadores y la afición del Atlas, mientras que los seguidores del Rebaño siguen aplaudiendo lo hecho por "El Tubo".

¿Maldición del Atlas?

Los rojinegros solo tienen un título de Liga, el cual conquistaron en la temporada 50-51, y fue ante las Chivas, que ganaron el partido decisivo para poder coronarse.

Muchos han acusado que fue un encuentro tendencioso, ya que marcaron un penal dudoso a favor del Atlas.

De acuerdo a Futbol Total, la leyenda dice que el arquero del Rebaño, Jaime "El Tubo" Gómez, estaba tan molesto que mandó una maldición al rival: "Festejen que no van a volver a ser campeones en 50 años. Es más, ants de que me muera no vuelven a coronarse".

Gómez falleció en 2008 y a la fecha, Atlas sigue sin ser campeón.

La Barra 51 invade la cancha

Una de las porras más radicales de la Liga MX es la Barra 51, que pertenece a Atlas, y en más de una ocasión ha estado en envuelta en la polémica por su comportamiento violento.

Uno de los hechos más lamentables se presentó en la liguilla del Clausura 2015. Cuando el Atlas era goleado por Chivas 1-4, aficionados rojinegros comenzaron a ingresar a la cancha con la intención de herir a propios jugadores y cuerpo técnico de Atlas.

Ante esto, la directiva tuvo que vetar a la barra por tiempo indefinido, pero dicha sanción duró poco tiempo.

Gol de Pereira al minuto 90

Era abril de 2016, en la recta final, ambos equipos estaban resignados al empate. Sin embargo, al minuto 90, Raúl López levantó la mano y cobró al corazón del área, Leiton Jiménez perdió la marca, y Jair Pereira ganó la posición para marcar un golazo que le dio el triunfo a Chivas de último minuto.

Pereira fue al tiro de esquina y saludó como militar, de ahí nació el Comandante Pereira. Ese día se erigió como ídolo rojiblanco.

Penal de Marioni de último minuto y Atlas rompe mala racha ante Chivas

En 2009, Chivas venía de seis triunfos ante Atlas. En aquel Clásico Tapatío, Los Zorros sufrieron la expulsión de Paco Canales al minuto 25, La Volpe se fue expulsado y debutaron al Chivo Alejandro Gallardo.

Cuando todo parecía que quedaría en un empate, al minuto 91, el silbante marcó falta y penal de Reynoso sobre Ismael Fuentes.

Desde el vestidor, La Volpe explotó pensando que la pena máxima era a favor de Chivas, hasta que le dijeron que Bruno Marioni era el que cobraría el penalti.

El Barullo la metió de zurda. Los rojinegros rompieron la mala racha de casi cuatro años de caer ante el Rebaño Sagrado. Uno de los momentos en ese clásico, fue cuando desde las tribunas le aventaron una bebida al argentino, y éste le dio un trago, años después seguía diciendo que lo que bebió, fue cerveza.

(Daniela Muñoz)