Los millones que se llevará Tom Brady si Buccaneers gana el Super Bowl

Tom Brady cobró un incentivo en su contrato de 500,000 dólares luego de vencer a los Green Bay Packers en el Juego por el Campeonato de la Conferencia Nacional. Además, el histórico quarterback podría recibir la misma cantidad si se consagra campeón del Super Bowl LV.

Además, el mariscal de campo cobró 1.25 millones de dólares en incentivos durante la postemporada de Tampa Bay: 500 mil dólares por clasificar a los playoffs, 250 mil dólares por la victoria de los Bucs en la Ronda de Comodines en Washington y otros 500 mil dólares por la victoria de la Ronda Divisional el domingo pasado ante los Saints de New Orleans según indica ESPN.

Los Buccaneers vencieron (26-31) a los Packers y se metieron al Super Bowl LV, que se disputará en su casa. Será el DÉCIMO SUPER BOWL para el legendario Tom Brady, quien buscará su séptimo anillo. Tampa Bay vuelve al partido más importante por primera vez desde la temporada 2002. pic.twitter.com/GjuJC6TWKh — Invictos (@InvictosSomos) January 24, 2021

Este domingo, con 43 años de edad luego de vencer a los Packers, llegó a su décimo Super Tazón durante su carrera. Asimismo, se unió a Kurt Warner, Peyton Manning y Craig Morton como los únicos mariscales de campo en llegar al máximo enfrentamiento de futbol americano con dos franquicias distintas.

Brady ganó seis Super Bowls y jugó nueve con los New England Patriots. Lanzó 4,633 yardas y 40 touchdowns esta temporada con los Buccaneers y ha sido tres veces el Jugador Más Valioso de la NFL.

"Ha sido divertido estar aquí y también la pasé muy bien en New England", dijo Tom Brady. "He tenido 21 años maravillosos. Me siento bendecido y afortunado. El hecho que todavía esté jugando futbol americano, para mi, es una bendición", finalizó.

