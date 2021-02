Los mexicanos que hicieron "el oso" en el Super Bowl

México es uno de los países más apasionados a la NFL, aunque algunos jugadores como Raúl Allegre y Efrén Herrera dejaron huella jugando y ganando un Super Bowl, hay otros mexicanos que también dejaron huella, aunque no necesariamente de la forma que quisiéramos, sino haciendo el ridículo previo al Super Bowl.

En más de una ocasión, algún mexicano hizo "el oso" en el Super Bowl, incluso la noticia algunas veces traspasó fronteras y se volvió internacional.

En Acción LSR te presentamos los "osos" de mexicanos en el Super Bowl.

"Cásate conmigo Tom Brady"

Hace once años, Inés Gómez Mont fue la reportera elegida para acudir al Super Bowl 2008 como representante de TV Azteca, y dio mucho de qué hablar con un espectáculo que dio en medio de una rueda de prensa de Tom Brady.

Inés aprovechó el momento para vestirse de novia y proponerle matrimonio a la estrella del deporte, sin embargo, él la rechazó frente a toda la prensa.

El robo

Después de que Tom Brady y su equipo ganaran el Super Bowl LI el pasado 5 de febrero, el quarterback de los Patriots reportó que la camiseta con la que había ganado el partido no estaba: "Alguien ha robado mi jersey, estaba aquí; sé exactamente dónde lo puse".

Al día siguiente, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick le pidió a la policía estatal que ayudara a encontrar la camiseta de Brady. Hasta ese momento no se sabía si se había extraviado o se trataba de un robo, lo que desencadenaría toda una operación secreta donde intervendrían el FBI, la PGR (Procuraduría General de la República Mexicana), la NFL, y la Policía de Houston.

Los primeros resultados de esta investigación tenían a un sujeto en común: Martín Mauricio Ortega Camberos, director de La Prensa, quien fue descubierto paseando por los vestidores cuando su acreditación le restringía el acceso a esta área.

Es así como el FBI se puso en contacto con la PGR, quien desplegó un discreto operativo para seguir a Ortega. Al paso de los días se descubrió que el director del diario 'La Prensa' estaba buscando contactar coleccionistas en México y los Estados Unidos, lo que confirmaría las sospechas del FBI, y haciendo que Mauricio Ortega se convirtiera en el sospechoso número uno.

MINUTO A MINUTO

Así fue el robo del jersey de Tom Brady por el exdirectivo de La Prensa, Mauricio Ortega. pic.twitter.com/9lQZ9BAyrt — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 21, 2017

El 12 marzo, un juez autorizó a la PGR registrar la casa de Mauricio Ortega. En dicho cateo se encontró el famoso jersey 12 propiedad de Tom Brady, una camiseta con un valor estimado de 500 mil dólares. Pero la sorpresa no fue encontrar este jersey, sino también otro jersey del mismo Brady, con el que jugó el Super Bowl XLIX en California, y además, el casco de Von Miller, el apoyador de los Broncos de Denver que fue el jugador más valioso del Super Bowl XL en 2016.

Ortega aceptó la responsabilidad, pero los Patriots retiraron los cargos ya que el equipo jugaría en México ante Raiders en el Estadio Azteca, y no quería problemas legales.

Ortega no recibió cargos aplicables en México, pero el Departamento de Migración de los Estados Unidos le revocó su visa de forma permanente.

Facundo le da serenta a Brady

Previo al Super Bowl LIII, el quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, compareció ante los medios de comunicación, y en plena conferencia de prensa, otro mexicano hizo de las suyas para quedar en ridículo ante TB12. Facundo sorprendió a todos los presentes al entonar la canción "We are the Champions" de la banda británica Queen al ritmo de un ukelele.

Cuando Brady respondía a los cuestionamientos, Facundo se robó la atención de todos con su canción y el mariscal de campo se mostró agradecido:

"Muchas gracias por la canción. Excelente interpretación, Tú deberías estar aquí arriba en el escenario mejor". Esa fue una excelente película. Magnifico, gracias", respondió Brady.

¿Se imaginan gastar una acreditación de prensa de un evento de talla mundial como el #SuperBowl en un wey que ya no da risa para que haga el ridículo tocándole una canción con ukelele a una FIGURA COMO TOM BRADY?



Bueno, Azteca lo hizo con Facundo:??????pic.twitter.com/F5vUwURJWV — D I A B L A (@ladiablarom) January 31, 2019

Samuel García en el Super Bowl

Samuel García fue evidenciado luego de irse al Super Bowl el año pasado, el problema no fue que asistió al evento deportivo, sino que para hacerlo tuvo que faltar al Congreso

El Senador Samuel García presumió que asistió al Super Bowl pic.twitter.com/1RTNmFp56y — Mister137 (@ElMister137) February 3, 2020

El mexicano que le apuntó a la cara con un láser a un jugador

Aunque no sucedió en un Super Bowl, México fue noticia internacional cuando en un partido de la NFL en el Estadio Azteca en 2016, un aficionado decidió jugar con su láser y apuntar a la cara de un jugador.

(dmv)