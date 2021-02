Los MEMES que desató la terrible falla de “El Chicharito” ante el arco

"El Chicharito" Hernández tuvo una terrible falta y los MEMES no se hicieron esperar. (FOTOS TWITTER)

Javier Hernández sigue siendo objeto de críticas por su bajo rendimiento con el LA Galaxy. Este domingo el futbolista mexicano provocó burlas luego de que iniciara el duelo ante el Vancouver en la banca, y al ingresar tuvo una terrible falta que fue la más clara de gol para su equipo.

El delantero mexicano falló frente al arco desatando burlas y memes, al final tuvo que entrar Kai Koreniuk para definir el encuentro y darle por fin la victoria al cuadro angelino.

La falla de “El Chicharito” Hernández

Javier Hernández entró al campo al minuto 50 por Yony González con el objetivo de marcar y romper el empate 0-0. Sin embargo, el mexicano tuvo la más clara al minuto 84 cuando Cristian Pavón sirvió al delantero por la banda derecha, sin marca, “El Chicharito” solo debía empujarla al arco, pero terminó por mandar el esférico por encima del travesaño.

El Anotador Histórico de la Selección Mexicana de Futbol dando LASTIMA en la MLS a sus 32 años



Javier Chicharito Hernández ????pic.twitter.com/MAfOneqne9 — Javier Mizar (@JavierMizar24) October 19, 2020

Ante el garrafal error, el técnico Guillermo Barros Schelotto, mandó al campo a Kai Koreniuk, quien sí encontró el gol al minuto 90 y cortó la racha de seis duelos con derrota para el La Galaxy.

En Acción LSR te presentamos los mejores MEMES del error de “El Chicharito” Hernández

[JUGADA CLAVE]



La jugada que define el presente de Chicharito Hernández en la MLS pic.twitter.com/phaocE1BqA — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) October 19, 2020

Te hice un pequeño homenaje leyenda @CH14_ pic.twitter.com/RegbRguz9p — Wilo Olea (@elwiloolea) October 19, 2020

Guillermo Barros Schelotto ya puso al Chicharito en su posición natural.@CH14_ a la banca en la MLS ?????? — Sergio Carrera (@xarro13) October 19, 2020

Y la leyenda del fútbol mexicano ?@CH14_ chichatronco https://t.co/PbPBgeChj4 — Chris Sánchez LSA (@ChrisZoonykoLSA) October 19, 2020

Lo peor es que Dreyfus lo manipula a su antojo, le pide casa y sueldo lujoso a cambio de alimentar su ego. Lo malo es que ya no está su abuelo para ponerlo en cintura — José Armandovic (@Joar1092) October 18, 2020

Hahaha. Lo que más risa me da, es toda la gente que si creía que el Chicharito, por “jugar” en MU, ya era un auténtico WORLD CLASS STRIKER.



LOL



Esta es su realidad, no más, no menos.



Saludos @CH14_ @SergioADippW https://t.co/r0Qb3wzJ9Z — DiegoLM (@SoyTanLara) October 19, 2020

Es más fácil sacarse la lotería que tú metas gol. — NERI NERI (@JDNERINERI) October 19, 2020

(dmv)