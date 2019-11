Los MEMES del polémico título que Brasil le quitó a México

México enfrentó a Brasil en otra final del Mudial Sub 17. El Tri perdió en la búsqueda de la tercera Copa del Mundo de la categoría ante una selección favorita que estará ante su gente en Brasil, pues tras revisar el VAR, Brasil anotó un penal que empató el partido y posteriormente remontó.

El mundo tuvo la mirada puesta en Efraín Álvarez y en el arquero Eduardo García, quien fue la figura en las semifinales al parar tres penales.

En Acción LSR te dejamos los mejores memes de la final México vs Brasil del Mundial Sub 17 y del "No era penal 2.0":

Todo México hoy con el pinche robo del Árbitro y del VAR porque #NoEraPenal 2.0 #BRAxMEX pic.twitter.com/xwkRReF2Xn — Juan Perianza (@JMnlPerianzaR) November 17, 2019

Yo al árbitro que nos marcó ese penal que no era



#Noerapenal #MundialSub17 pic.twitter.com/aGprzQJRKB — Lu (@daylightxLu) November 17, 2019

the MVP! pic.twitter.com/MvZ9vTcxed — even more depressed citric (@SexyCitric) November 18, 2019

Felicitaciones VARSIL ????

PINCHE FIFA EL VAR NO SIRVE PA' NI MADRES#NoEraPenal#MundialSub17#MexicoVsBrasil

Así después de la final de México ?? pic.twitter.com/P2GTxcjIEX — Gabriel Sebastian Ramírez ? (@SebastianRM0) November 18, 2019

Cuando dicen que el árbitro que le informó al central del "penal" es Holandés #NoEraPenal#MexicoVsBrasil pic.twitter.com/c899wxttV0 — Jacqueline??BTS our ?? (@HeyStopIt_95) November 18, 2019

dmv