Estamos a unos días de que San Francisco y Kansas City se enfrenten por el Super Bowl LIV en Miami. La disputa por el trofeo Vince Lombardi será inédita con dos franquicias que no han sido campeonas en el siglo XXI.

Los liderados por Patrick Mahomes avanzaron a la gran fiesta después de 49 años y su último título es de 1970; mientras que San Francisco se coronó por última vez en 1995.

En Acción LSR te presentamos los mejores Super Bowl de la historia.

-La historia

El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967 y Green Bay Packers fue el Campeón. Este duelo se disputó entre el monarca de la National Football League y la American Football (la otra liga que existía en esos años) y el conquistador se proclamaba rey del futbol americano en los Estados Unidos. Incluso estas ligas se convirtieron en las conferencias que hoy conocemos.

1.- Super Bowl LI

El 5 de febrero de 2017, el NRG Stadium de Houston, Texas, fue el escenario para la edición 51 del Super Bowl donde fuimos testigos de la épica remontada de los New England Patriots sobre los Atlanta Falcons. El conjunto liderado por Tom Brady se vio superado por los Falcons en la primera parte del partido, y hasta el final del tercer cuarto caían por marcador 28-9.

Este fue uno de los mejores partidos que se han visto, pues un cuarto le bastó a la ofensiva de New England para ir a tiempos extras tras empatar 28-28. En la prórroga, los Patriots se impusieron 34-28 para conseguir su quinto Super Bowl.

2.- Super Bowl XXXIV

El 30 de enero del 2000, en Georgia Dome de Atlanta, se llevó a cabo uno de los finales más dramáticos en la historia del Super Bowl. Los hasta entonces St. Louis Rams (hoy de Los Ángeles) derrotaron 23-16 a los Tennessee Titans con lo que lograron su primer Vince Lombardi de la historia. La jugada más dramática del partido, fue cuando el quarterback Steve McNair lanzó un pase a Kevin Dyson y quedó a una yarda de mandar el juego a tiempo extra, lo cual hasta ese momento no había sucedido.

3.- Super Bowl XLIX

El primero de febrero de 2015, New England y Seattle protagonizaron una dramática batalla. Aquella tarde quedó marcada como la fecha donde los Seahawks dejaron ir el Bicampeonato de la NFL, ya que con 27 segundos y a dos yardas de darle la vuelta al marcador, el esquinero de Patriots, Malcom Bluter, interceptó el pase de Russell Wilson para obtener la victoria 28-24 en el University of Phoenix Stadium.

4.- Super Bowl XLVII

El 03 de febrero de 2013 se llevó a cabo el llamado "Harbaugh Bowl". San Francisco, dirigidos por Jim y Baltimore, comandados por John Harbaugh se daban cita en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans, Louisiana. Un encuentro muy disparejo vislumbraba una paliza por parte de los Ravens a los 49ers, sin embargo, sucedió algo curioso que cambió el rumbo del juego. Baltimore iba 28-6 al tercer cuarto cuando un apagón en el estadio fue aprovechado por San Francisco y tras la reanudación del juego anotaron 17 puntos sin respuesta para llegar al último cuarto 28-23. Los Ravens anotaron dos goles de campo en este último episodio y los 49ers respondieron con ocho puntos y el marcador quedó 34-31 a favor de Baltimore.

5.- Super Bowl XLII

Para los fanáticos de los Patriots, el 3 de febrero de 2008 debe de ser una de las fechas más dolorosas que pudieron haber tenido, ya que llegaron al Súper Domingo con una marca invicta de 16 triunfos en Temporada Regular y dos en Postemporada, sin embargo de nada les funcionó llegar con ese momento ya que unos aguerridos Giants dieron una batalla épica en el University of Phoenix Stadium, en Arizona y derrotaron 17-14 a New England y obtuvieron su tercer Super Bowl de la historia. El MVP del partido fue Eli Manning, quarterback de los New York Giants.

(Daniela Muñoz)