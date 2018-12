Los mejores nocauts del box y MMA en 2018

Este año el box y las artes marciales mixtas nos regalaron los mejores espectáculos en el ring con brutales nocauts que vale la pena recordar.

En Acción LSR recordamos los mejores nocauts del año pugilístico y del MMA.

´Pantera´ Rodríguez vs Korean Zombie

La celebración del 25 aniversario de la UFC se engalanó con el triunfo del chihuahuense Yair ´Pantera´ Rodríguez, quien durante cinco rounds batalló con el Korean Zombie, Chang Sung-Jung.

Después de cinco episodios, parecía que el coreano terminaría llevándose la victoria, pero el mexicano sacó un codazo en el último segundo del combate para mandar a dormir a su rival.

1 second left... No better way to go out on the 25th Anniversary! pic.twitter.com/aGg1Z0bAeO