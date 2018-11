Los mejores memes de la cancelación del partido de NFL en México

Los aficionados de la NFL en México se quedaron con las ganas de disfrutar el partido entre Chiefs y Rams en el Estadio Azteca. Luego de las dudas sobre el reembolso, y el enojó que esta situación ha provocado, después de llorar, los usuarios en redes sociales decidieron ver el lado divertido y crear los mejores memes.

No solo en México, la noticia se volvió internacional y hubo quien se pasó un poquito con las burlas.

NFL inspector inspecting field at Mexico City stadium for next week's Monday Night Football game between Chiefs and Rams. pic.twitter.com/CUw3O0EhvM

After moving game from Mexico City due to bad field conditions they had to flip coin after being torn on either using this field or moving to LA for game. pic.twitter.com/Zvo3888ysW