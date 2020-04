Los mejores extranjeros por equipo en la Liga MX

A lo largo de la historia del futbol mexicano han pasado por nuestro país muchos extranjeros, algunos muy buenos, muchos más sin pena ni gloria y otros han sido básicamente malos y nadie se acuerda de ellos. Los que han sido muy buenos, dejan huella, los seguimos recordando por muchos años e incluso se transforman en referentes de sus clubes.

En la mayor parte de los equipos podemos considerar a varios como ejemplo de lo que queremos de jugadores foráneos: que tengan calidad, que se entreguen a la institución, que marquen época. De ese grupo de excelentes jugadores, nos dimos a la tarea de seleccionar al que consideramos como el mejor extranjero que ha tenido cada equipo. En algunos casos es una selección simple pero en otras es realmente complicado poner a un jugador por encima de otro u otros que portaron una camiseta.

Esta es nuestra selección de mejor jugador de cada equipo, y otros que considero merecen ser recordados:

Cruz Azul: Miguel Marín

Una de las decisiones más complicadas en cuanto al mejor extranjero del equipo porque también ha militado con esta escuadra otro extranjero de enorme trayectoria: El Chaco Giménez. Miguel Marín llegó a México en 1971 procedente de Argentina y de inmediato se convirtió en el mejor arquero del futbol mexicano. Apodado "El Gato", se transformó en México en "Superman Marín", no ha habido otro portero extranjero tan grande como él, representaba total seguridad en la portería cementera. Fue cinco veces campeón con Cruz Azul, primero en el triplete del ´71 al ´74 y posteriormente en el doblete ´78 – ´80. Se retiró en 1981 por un problema cardíaco, siendo el más grande ídolo de La Máquina.

Mención honorífica: Alberto Quintano, Julio Zamora, "Chelito" Delgado, "Chaco" Giménez.

León: Mauro Boselli

Otra decisión difícil, pero al final me quedo con Boselli ligeramente por encima de "Tita", otro gran referente de los esmeraldas. Boselli llegó al León en el 2013 después de su paso por Europa y disputó seis torneos con la fiera, obteniendo el campeonato de goleo en tres de ellos. Fue baluarte para hacer del León uno de los dos equipos que han obtenido el bicampeonato en torneos cortos, cuando alzaron el trofeo del Apertura 2013 y del Clausura 2014. Anotó 105 goles en torneos de Liga y en total llegó a 130 incluyendo todas las competiciones, donde ambas cifras lo colocan en segundo lugar de la historia del club, solo por detrás del "Dumbo" López.

Mención honorífica: Milton Queiroz "Tita", Jorge Davino.

Santos Laguna: "Pony" Ruiz

Gran extremo chileno, Rodrigo "Pony" Ruiz formó junto a Jared Borgetti una de las duplas más letales en la historia del futbol mexicano. Llegó a Santos en la temporada del 2000 y disputó 328 partidos con el club. Anotó "solamente" 65 goles pero en el terreno de las asistencias (pases para gol) tuvo 108 en liga y 116 considerando todas las competencias, para darse una idea de su capacidad en asistencias, el líder en México el torneo pasado tuvo 9, "Pony" tuvo temporadas de 21, 20 y 19 asistencias. Fue una vez campeó con Santos y disputó otra final.

Mención honorífica: Matías Vuoso, Daniel Ludueña.

América: Carlos Reinoso

El chileno llegó al América en 1970, después del mundial y se ubicó como uno de los favoritos de la afición por su calidad y maestría en el manejo del medio campo. Hizo campeón al América en su primer temporada y subcampeón en la siguiente. Como jugador ganaría un campeonato más en ´75 – ´76 con su famoso gol de "rabona". Fue Director Técnico de América en 3 ocasiones diferentes, obteniendo un campeonato y dirigiendo al equipo del ´82 – ´83, tal vez el mejor de su historia. Sigue siendo un americanista hasta la médula.

Mención honorífica: Antonio Carlos Santos, Héctor Miguel Zelada, Omam-Biyic, Salvador Cabañas.

Pumas: Darío Verón

Se que los viejos aficionados de Pumas estarán pensando que es una locura el no poner a Cabinho como el mejor pero lo que Verón representó para la UNAM en los últimos tiempos no tiene paralelo. Tremendo defensa central paraguayo, llegó a Pumas en 2003 y desde el inicio se consagró como el bastión del equipo por su calidad y liderazgo. Fue campeón del futbol mexicano en cuatro ocasiones, dos en el 2004, una más en 2009 y finalmente en 2011. Salió de Pumas en 2017, tras 14 años con la institución y 533 partidos, nadie ha jugado más partidos que él con la camiseta de la UNAM.

Mención honorífica: Cabinho, JJ Muñante, "Tuca" Ferretti, Juan Carlos Vera, Leandro Augusto.

Tigres: André-Pierre Gignac

El francés no es solamente el mejor extranjero que ha tenido Tigres en su historia (y vaya que ha tenido varios destacados) sino que entra directo en la conversación como el mejor que ha venido a México. Debutó en 2015 y desde su participación inicial en Libertadores se hizo sentir. Su capacidad goleadora y carácter lo han identificado plenamente con la afición de Tigres. En 178 partidos de Liga ha convertido 104 anotaciones y ha sido cuatro veces campeón goleador. A nivel de equipo ha sido la pieza fundamental en la consecución de cuatro campeonatos (de los siete que tiene el equipo). Letal, técnicamente dotado, de lo más completo que he visto.

Mención honorífica: "Patrulla" Barbadillo, Batocletti, Walter Gaitán, Juninho, Nahuel Guzmán.

Morelia: Marco Antonio Figueroa

El famoso "Fantasma" ha sido el jugador, mexicano o extranjero, más representativo de los purépechas. Tuvo dos períodos con Monarcas, de 1986 al 1990 y posteriormente regresaría para jugar ahí de ´93 a ´97. SI bien no obtuvo campeonatos con Morelia, podemos decir que puso a Monarcas en el mapa futbolístico, posicionándola como una escuadra competitiva, de lucha y que llegó a dar muchos problemas a equipos grandes. Con 130 goles anotados es, por amplio margen, el líder goleador en la historia de la institución.

Mención honorífica: Darío Franco.

Puebla: "Mortero" Aravena

Dueño de una zurda privilegiada, Jorge Aravena llegó al Puebla en 1988 y se fue muy pronto, en 1991, pero ese tiempo fue suficiente para convertirse en el mejor jugador que ha tenido este club. Dirigido por Manuel Lapuente el Puebla de Aravena logró en la temporada 1989 – 1990 alzarse con el título de Liga, el de Copa y el Campeón de Campeones. En ese año, disputó 37 partidos y anotó 28 goles, jugando como mediocampista. Temible en los tiros libres tenía llegada y gran visión de campo, jugadorazo.

Mención honorífica: Carlos Poblete.

Pachuca: Miguel Calero

Pocos porteros han sido tan representativos de un equipo como el colombiano Calero en Pachuca. Llegó a los Tuzos en el año 2000, tomando la titularidad y en muy poco tiempo la capitanía del equipo, cuando llegó, Pachuca había ganado un título en su historia, cuando se retiró ya acumulaban cinco campeonatos de Liga y dos subcampeonatos. No solo triunfó a nivel local sino que fue pieza clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2006, el título internacional más grande que ha ganado un club del futbol mexicano. También ganó cuatro veces el campeonato de Concacaf. Es sin duda el mayor referente de la época de oro de los Tuzos.

Mención honorífica: Gabriel Caballero, Damián Álvarez, Aquivaldo Mosquera, Franco Jara.

Necaxa: Alex Aguinaga

En 1982 regresó al mapa de la Primera División el Necaxa, remplazando al Atlético Español, sus primeros años fueron marcados por lo gris del equipo y su poca identificación con la afición. El cambio hacia ser protagonista inició con la llegada del ecuatoriano Aguinaga, quien con su dinámica en el medio campo arrancaría el despegue de los Rayos hacia su historia moderna. De la batuta de Aguinaga el Necaxa obtuvo el bicampeonato ´94-´95 y ´95-´96 y el Invierno 1998, el cual sería el último que han ganado. Alex Aguinaga jugó en Necaxa de 1989 a 2003, disputando 476 partidos (segundo lugar de la historia del equipo) y siendo un mediocampista con características de ida y vuelta ocupa el tercer lugar de goleo en la trayectoria del equipo.

Mención honorífica: Ivo Basay, Sergio Zárate.

Toluca: José Saturnino Cardozo

El "Diablo Mayor" (versión 2, la primera fue Vicente Pereda) es uno de los mejores goleadores que hemos visto en México. Llegó al Toluca en 1995 y aunque tuvo una lesión al inicio de su paso por México le tuvieron paciencia y vaya que les pagó con creces registrando 249 goles en 332 partidos (351 en todas las competencias), es el máximo rompe redes en la historia del club y nadie ha anotado más goles que él en liguillas en México (41) ni en finales (9). De su mano el Toluca ganó cinco campeonatos de Liga y se convirtió en el equipo más dominante de 1998 al 2005.

Mención honorífica: Héctor Eugui, Hernán Cristante, Sinha, Paulo da Silva.

Monterrey: Héctor Suazo

En la Sultana del Norte, justo en donde más se discute de futbol, no solo Tigres tiene su referente (Gignac) sino que Rayados también, Héctor "Chupete" Suazo. Delantero chileno de gran calidad y fuerza se transformó en ídolo del club desde su arribo en 2007, se fue del equipo en 2014 y para ese entonces se había convertido en el máximo goleador en su historia (85 goles en Liga y 121 en total). Llevó al Monterrey a dos campeonatos de Liga, Apertura 2009 y Apertura 2010, y tres títulos de campeones de la Concacaf. Un histórico en toda la extensión de la palabra.

Mención honorífica: Mario de Souza "Bahía", Walter Erviti, José María Basanta, Funes Mori.

De los equipos que militan en Primera División no he incluido a algunos por tener poco tiempo en la máxima categoría y por tanto sería prematuro establecer a su mejor extranjero (Juárez, Querétaro, San Luis y Tijuana). Tampoco estoy incluyendo al Atlas porque no he encontrado un extranjero que haya hechos historia contundente en el club, han tenido grandes, muy grandes jugadores, pero han sido nacionales.