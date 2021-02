Los futbolistas que salieron del retiro para volver a jugar

El deporte siempre da segundas oportunidades. La mayoría de futbolistas que deciden retirarse de las canchas sólo vuelven uno meses después para su partido de homenaje. Sin embargo, muchas de estas estrellas deciden volver al lugar en donde conocieron la gloria, el terreno de juego.

Pese a que la edad es un factor determinante para quienes dicen adiós al balompié, por diferentes razones, hay quienes no pueden adaptarse al mundo sin futbol y deciden regresar al campo, aunque sea a un equipo de menor calidad.

Tras el anuncio de que el máximo goleador de la Selección de Estados Unidos y la MLS, Landon Donovan, saldrá del retiro para firmar en la Liga MX con el León, en AcciónLSR hacemos un recuento sobre las estrellas del futbol que regresaron del retiro.





Cuauhtémoc Blanco

El futbolista mexicano tuvo su primer retiro con la Selección Mexicana en 2008, pero el ‘Vasco’ Aguirre lo convenció de disputar el Mundial de Sudáfrica 2010. Su último partido internacional fue en 2014.

Un año después, vistiendo el jersey de Puebla dijo adiós a las canchas. Sin embargo, el ídolo del América volvió a pisar el campo para jugar un partido oficial con Las ‘’Águilas’ en 2016. En lugar de disputar un partido amistoso de despedida a sus 43 años, el ahora alcalde, fue registrado por los azulcremas en la temporada 2016 y lo alineó como titular en un partido ante Monarcas donde disputó 37 minutos.

Ronaldo

Tras su última campaña con buen nivel en el Real Madrid, el mítico Ronaldo Nazario volvió a Brasil, pero su físico no le permitió desarrollarse como debería. El ‘9’ de Brasil se retiró en Corinthians en 2011. Sin embargo el campeón del mundo en 1994 y 2002, sorprendió al balompié mundial en 2015 al aceptar jugar por el Fort Lauderdale Strikers, equipo de la segunda división estadounidense (NASL).

Adriano

El jugador brasileño colgó por primera vez los botines en 2009, pero un par de meses después fichó para el Flamengo. Luego de desvincularse en 2014 del Atlético Paranaense, se mantuvo alejado de las canchas, para volver y jugar su último partido en 2016 con el Miami United, que disputa la cuarta división de Estados Unidos.

Actualmente ‘El Emperador’ prepara su vuelta a los terrenos de juego después de casi dos temporadas parado. El futbolista anunció que ha comenzaría a prepararse en enero de 2018, sin equipo, con la intención de ponerse a prueba para ver sus condiciones de volver al terreno de juego.

Paul Scholes

La estrella del Manchester United dejó al equipo en la temporada 2010-2011, pero a principios de 2012, cuando era parte del staff directivo de las categorías menores, el entonces técnico Sir. Alex Ferguson lo convenció de volver a portar el jersey de los ‘Red Evils’ una temporada más y ante las lesiones que estaba viviendo la plantilla. En mayo de 2013, anunció si retiro una vez más, esta, la definitiva.

Sócrates

‘El Doctor’ se retiró del futbol profesional tras una exitosa carrera en Brasil que le permitió llegar al viejo continente con el Fiorentina. Luego de no adaptarse al futbol europeo, Paul Gascoigne regresó a su natal Brasil. Sin embargo en 2004, salió de su retiro para jugar con el Garforth Town, equipo de la Northern Premier League Division One North (lo que equivaldría a la octava división inglesa). Sócrates firmó por un mes como jugador-entrenador y disputó once minutos.

