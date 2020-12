Los escándalos que marcaron el deporte en 2020

En un año marcado por la pandemia de covid-19, el deporte fue testigo de algunos escenarios que terminaron en escándalo.

Lionel Messi casi fuera del Barcelona, Renato Ibarra por golpear a su esposa embarazada, Dieter Villalpando acusado de abuso sexual, un árbitro racista en Champions League o Justin Turner festejando con el título con los Dodgers pese a tener covid.

En Acción LSR te presentamos los escándalos que marcaron el deporte este 2020.

Lionel Messi

En agosto el futbol mundial su sorprendido luego de que Lionel Messi mandara un burofax al FC Barcelona en donde informaba su dese de salir del club. El argentino intentó ejecutar la cláusula en su contrato que le permite abandonar unilateralmente el equipo al final de cada temporada.

Sin embargo, el club y su presidente Josep Bartomeu, le negaron la salida, asegurando que la única forma sería que otro equipo pagara la cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

Messi no quiso ir a juicio con el equipo que lo vio nacer como uno de los mejores futbolistas de la historia, pero su salida la próxima campaña parece inminente y los clubes que más suenan son Manchester City y Paris Saint Germain.

La fiesta irresponsable de Jonathan Orozco

Orozco festejó su cumpleaños 34 sin respetar las medidas sanitarias ante la pandemia de coronavirus. Las fotografías y videos de la celebración fueron difundidas en redes sociales, en donde el arquero estuvo acompañado no solo de algunos invitados, también de una banda que tocó música en vivo.

La fiesta provocó un brote de covid-19 en Santos Laguna y días después fue motivo para la cancelación del torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Renato Ibarra

El exfutbolista del América generó polémica en marzo luego de golpear a su esposa embazada. Lucely Chalá sufrió de desprendimiento de placenta y estuvo internada en el hospital luego de la agresión que involucró a la familia del jugador ecuatoriano.

Sin embargo, la esposa de Ibarra le otorgó el perdón y logró salir en libertad. El escándalo siguió luego de que Renato publicara un video en donde pide perdón asegurando que trabajaría por los derechos de las mujeres.

El video generó polémica y decenas de aficionados y periodistas pidieron que no se le volviera a dar trabajo en algún equipo de la Liga MX. Semanas después, y en medio de las críticas, Atlas fichó a Renato Ibarra.

Los costoso cubrebocas de Alan Pulido y Rodolfo Pizarro

Los futbolistas mexicanos Alan Pulido y Rodolfo Pizarro generaron polémica al publicar en sus redes sociales una fotografía donde portan cubrebocas de la marca Louis Vuitton, situación que provocó críticas y memes entro algunos aficionados.

El debate se generó luego de que algunos usuarios comentaron que estrellas y figuras de la talla internacional como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Luis Suárez usan "cubrebocas comunes y corrientes", no como Pulido y Pizarro, quienes volvieron a los entrenamientos en la MLS con los costosos cubrebocas.

Los cubrebocas de diseñador utilizados por ambos futbolistas mexicanos tienen un costo aproximado de 2 mil 850 pesos.

Chivas y Dieter Villalpando

Chivas fue el equipo escándalo este 2020. Durante la pandemia algunos de sus jugadores no siguieron las indicaciones y asistieron a fiestas o reuniones, entre ellos Eduardo "La Chofis" López y Cristian "Chicote" Calderón.

Meses después Dieter Villalpando fue acusado de delito sexual luego de que una mujer interpuso una denuncia ante la Unidad de Investigación de delitos contra las mujeres y delitos de razón de género de la fiscalía del Estado de Jalisco por abuso sexual.

Los hecho sucedieron en una fiesta en la que no solo estuvo Dieter Villalpando, también asistieron Eduardo "La Chofis" Lóperez, Alexis Peña y Jesús "Gallito" Vázquez.

Días después, el presidente del club, Amaury Vergara y el director deportivo, Ricardo Peláez publicaron un video en donde anunciaban que Dieter Villalpando quedaba fuera del equipo, mientras que los otros tres jugadores que acudieron a la fiesta eran puestos transferibles.

Árbitro racista en Champions League

Un hecho histórico sucedió en la Champions League hace un par de semanas. El Estambul se retiró del partido ante el París Saint-Germain luego de que un miembro del cuerpo técnico asegurara haber recibido un insulto racista del cuarto árbitro.

La banca del equipo turco se volcó hacia el referee y uno de los acusadores fue expulsado de la cancha, momento en el que inició el caos. Los jugadores de los dos equipos se acercaron a calmar los ánimos y entre la molestia de unos y el desconcierto de otros, el juego fue suspendido.

Los futbolistas del Istanbul decidieron abandonar el campo, y los del PSG los despidieron entre aplausos para también salir del campo.

En los audios publicados, se escuchó claramente el reclamo de Demba Ba, el legendario goleador del Newcastle y que ahora juega para el Istanbul. El jugador habla con el silbante, recriminando que el cuarto árbitro llamó "Black Guy" a un miembro de su banquillo y de ahí se desató el escándalo.

"Nunca dices este tipo blanco cuando te refieres a un tipo blanco. Dices este tipo. Por qué cuando hablas de un tipo negro, tienes que decir ´este tipo negro´?, grita el jugador del Estambul.

De acuerdo al periodista español, Mister Chip, de voz de uno de los jugadores de Istanbul, lo que sucedió es que el cuarto árbitro, Sebastian Coltescu, le dijo al central por la intercomunicación "echa al negro", lo cual causó indignación entre varias personas en el campo.

Un día después los jugadores reanudaron el partido con un nuevo cuerpo técnico. Antes del pitido inicial, jugadores y árbitros se hincaron como protesta contra el racismo.

Justin Turner

La Serie Mundial no solo quedó marcada por el título de Los Ángeles Dodgers después de 32 años, también por el escándalo del jugador angelino Justin Turner, quien tuvo que ser retirado en medio de la victoria de su equipo en el sexto juego de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay, después de dar positivo a covid-19.

Turner inicialmente no se unió a sus compañeros de equipo en el campo para las celebraciones posteriores al juego y tuiteó: "No puedo creer que no pueda estar allí para celebrar con mis muchachos".

Sin embargo, Turner decidió regresar al campo para celebrar, abrazando a sus compañeros de equipo y posando para las fotos y en ocasiones sin usar cubrebocas.

