Los equipos europeos que tuvieron contacto con Raúl Jiménez

Hace algunas semanas, Raúl Jiménez renovó contrato hasta el 2024 con el Wolverhampton. El delantero mexicano fue uno de los nombres más sonados durante el mercado, pues equipos como la Juventus y el Manchester United, estuvieron interesados por el canterano americanista, pero los Wolves consiguieron resistir.

El futbolista reconoció que durante el verano, únicamente estaba al pendiente de las noticias. La Juve consideró a Raúl como una de sus primeras opciones, pues al marcharse Higuaín a la MLS, Paratici propuso al mexicano para acompañar a Cristiano Ronaldo.

Jiménez aceptó que hubo acercamientos, pero la situación económica de los clubes impidió concretar una operación de más de 60 millones, por lo que el Wolverhampton resistió la subasta.

"Un día me desperté y la Juventus me quería, otro día era el Manchester United. Lo que sé es que hubo acercamientos con los clubes, pero nunca se llegó a un acuerdo. Estoy muy feliz en el Wolverhampton. Esa jugada no sucedió esta vez. Si sucede en algún momento, entonces tendrá que ser lo mejor para mi, para el club y para el equipo al que me una", aseguró Raúl.

Asimismo, aseguró que está feliz en el club y que no está mal pertenecer a un lugar en donde se siente bien y cómodo, pero insistió en que no se conforma y garantiza siempre buscar más.

La temporada pasada concluyó con 27 goles en 55 partidos, razón por la cual fue uno de los jugadores sensación de la Premier. Esta temporada ya acumula cuatro dianas en nueve encuentros.