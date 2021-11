Los DT desechados de la Liga MX que son aprovechados en otras partes del mundo

El cambio de técnico es una constate que se ha dado a lo largo de la historia de la Liga Mx, en gran parte por el formato de competencia que se tiene; el cual apremia la inmediatez de resultados en lugar de los proyectos largos, es por ello que diversos entrenadores nacionales, algunos con un amplia experiencia, han tenido que encontrar una oportunidad en Centroamérica.

El caso más reciente es el de Luis Fernando Tena, quien recientemente firmó para ser el entrenador de la selección de Guatemala. En el pasado torneo "el flaco" Tena fue cesado del banquillo de los ´Bravos´ de ciudad Juárez debido a la serie de resultados que cosechó.

Por otra parte, Raúl "El Potro" Gutiérrez, quien fungió como estratega en selecciones menores ahora se encuentra en el Real España de Honduras, y desde donde criticó la "poca paciencia" que tienen los clubes de la Liga MX con los estrategas.

"Creo que muchos de los que han tenido oportunidad en Primera no nos han dejado bien parados a los que no hemos tenido nada. Por ejemplo, es complicado que te contraten en un club como Querétaro con Héctor "Pity" Altamirano al que no le tuvieron paciencia en su proyecto", comentó Gutiérrez en entrevista para Mediotiempo.

Contras de tener estrategas nacionales en Centroamérica

Para Rodolfo Fatti Navarro, exfutbolista y Presidente de la Asociación Mexicana de Directores Técnicos y Entrenadores de Fútbol, la oportunidad que se le brinda a los estrategas mexicanos en tierras centroamericanas tienen una consecuencia que repercutirá tarde o temprano en el futbol mexicano.

"Con muchas salidas de entrenadores mexicanos a ese mercado, el futbol de Centroamérica elevará su nivel y con el tiempo será un serio problema para la competencia mexicana", señaló el exfutbolista para Proceso.

Asimismo, Navarro señaló una de las causas por las que no existen tantas oportunidades para los proyectos de los estrategas nacionales.

"La globalización del futbol te marca esa tendencia y la Liga Mx, al tener un mercado tan importante como el de Estados Unidos, se vuelve muy atrayente en todos los sentidos con la promoción de los directivos del futbol mexicano, que ven muchas conveniencias al traer entrenadores extranjeros"

Te puede interesar Jorge Pietrasanta revela el secreto de Santiago Baños en Televisa

Otros entrenadores en Centroamérica

Además de Luis Fernando Tena y Raúl "Potro" Gutiérrez, otros estrategas han tenido la oportunidad de dirigir en tierras centroamericanas: Raúl Arias (Achuapa), Daniel Guzmán (Guastatoya), Roberto Hernández (Malacateco), Irving Rubirosa (Xelajú) y Roberto Montoya (Antigua) en Guatemala, mientras que José Luis Trejo (Real Estelí) dirige en Nicaragua.