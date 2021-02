Los clásicos de futbol más antiguos del mundo

El futbol es el deporte más popular del mundo y uno de sus elementos más importantes es la rivalidad. Cualquier país amante del balompié guarda en su calendario la fecha de los choques de los equipos más importantes, con la afición más fiel, con más trofeos o con mayor antigüedad.

Aunque en la actualidad hay clásicos que se han vuelto más mediáticos, hay otros que destacan por su antigüedad.

En México el duelo entre Chivas y América paraliza a toda la Liga MX sin necesidad de ser aficionado a alguno de estos dos equipos, sin embargo, el Clásico Más Antiguo del mundo cae en manos del Guadalajara y Atlas.

En Acción LSR recordamos los Clásicos con más longevidad en el futbol.

Chivas vs Atlas

El clásico más antiguo del futbol mexicano. La histórica enemistad entre los dos equipos surgió con la fundación del Atlas en agosto de 1916, diez años después del nacimiento de Chivas. El nuevo equipo en la misma ciudad, no fue del agrado del Rebaño Sagrado, iniciando una rivalidad en la ciudad.

Esta creció en los primeros años por representar una “lucha de clases”. Mientras los rojiblancos representaban a la clase media trabajadora, los rojinegros eran seguidos por la clase alta.

Tubo Gómez

El histórico portero de Chivas es protagonista de una de las fotos más icónicas que existe en el futbol mexicano y en la rivalidad entre los rojiblancos y Atlas.

El clásico más añejo del balompié azteca tiene muchos capítulos memorables, pero uno de los que más se recuerdan, fue el que sucedió el 24 de abril de 1955.

Chivas y Atlas disputaban la Copa de Occidente en el Estadio Martínez Sandoval de Guadalajara, en un partido muy disparejo. El Rebaño aplastó a los Zorros desde el arranque. Apenas al minuto 16 el marcador ya estaba a favor de Chivas 4-0 y era amplio dominador de las acciones.

Por ese motivo, el portero de los rojiblancos no tenía llegadas al arco que protegía. Al no ser requerido, el emblemático arquero Jaime “El Tubo” Gómez, casi al final del primer tiempo, decidió pedirle a alguien de la tribuna que le lanzara el cuento de ‘Memín Pinguí’, y se sentó a leerlo recargado en el poste de una de las porterías.

Esto provocó la furia de los jugadores y la afición del Atlas, mientras que los seguidores del Rebaño siguen aplaudiendo lo hecho por “El Tubo”.

¿Maldición del Atlas?

Los rojinegros solo tienen un título de Liga, el cual conquistaron en la temporada 50-51, y fue ante las Chivas, que ganaron el partido decisivo para poder coronarse.

Muchos han acusado que fue un encuentro tendencioso, ya que marcaron un penal dudoso a favor del Atlas.

De acuerdo a Futbol Total, la leyenda dice que el arquero del Rebaño, Jaime “El Tubo” Gómez, estaba tan molesto que mandó una maldición al rival: “Festejen que no van a volver a ser campeones en 50 años. Es más, ants de que me muera no vuelven a coronarse”.

Gómez falleció en 2008 y a la fecha, Atlas sigue sin ser campeón.

Celtic vs Rangers

En el Reino Unido se suele citar al Manchester United contra el Liverpool cuando se habla de derbi, un encuentro que enfrenta a dos de los equipos más laureados. Otros citan al enfrentamiento entre el Arsenal y Chelsea, un encuentros que en las últimas dos décadas sin duda ha ganado protagonismo.

Sin embargo, si se trata de mencionar un enfrentamiento que en Reino Unido se remonta en el tiempo y resulta especialmente divisivo habrá que dejar Inglaterra para voltear a Escocia, concretamente a la ciudad de Glasgow, donde el Celtic y Rangers protagonizan uno de los encuentros con una rivalidad antigua.

El Glasgow Rangers fue el primero de ambos equipos en ser fundados. Fue en el año 1872 y su nombre se tomó prestado de un club de rugby. Por su parte, Celtic hubo que esperar una década y media más, ya que se considera que 1887 fue su fecha de fundación, aunque su primer partido oficial fue hasta 1888.

El Celtic nació como un equipo con un trasfondo político. Sus seguidores eran por lo general, católicos, de posiciones socialistas, casi siempre de ascendencia irlandesa. Mientras que El Rangers adoptó aficionados protestantes, conservadores, convirtiéndose en una antítesis.

La rivalidad va más allá de un estadio de futbol. La religión (católicos contra protestantes), la política (Jacobitas contra Realistas), la economía (ricos y pobres), y una antigua tradición.

Esta rivalidad dividió la ciudad de Glasgow desde el primer momento.

The Old Firm

Por la importancia de ambos equipos, el enfrentamiento no tardó en convertirse en el auténtico clásico de Escocia Desde principios de siglo el encuentro pasó a ser conocido como “The Old Firm” tras un partido de copa.

En un momento en que aún no se habían implantado las prórrogas y los penaltis, aquellos encuentros que terminaban e empate se resolvían con un nuevo partido. Debido al empate entre ambos en una final de Copa en 1909, el partido tuvo que repetirse días después.

La actitud respetuosa de los jugadores, sumado a los empates, hizo que la afición de ambos equipos invadiera el campo del Hampden Park, indignados por el supuesto amaño para seguir generando taquillas.

El partido fue suspendido y la Copa quedó desierta ese año. El odio hacia el enemigo se inculca de generación en generación y divide a una ciudad en dos para dar forma a una de las rivalidades más antiguas y pasionales del mundo.

“Hay gente que insiste en que otras rivalidad futbolísticas pueden generar tanta intensidad como los choques entre Rangers y Celtic… créanme no hay nada comparable”, aseguró Sir Alex Ferguson.

Argentina vs Uruguay

Una rivalidad de más de un siglo nutre la leyenda del clásico más antiguo del futbol sudamericano, el que protagonizan las selecciones de Argentina y Uruguay.

“Gauchos” y “Charrúas” comenzaron su rivalidad en el futbol internacional enfrentándose en forma oficial el 20 de julio de 1902 en Montevideo, en lo que también fue el primer encuentro en la historia de ambas selecciones nacionales de futbol.

Ese choque finalizó con una goleada de Argentina que se impuso 6-0 en un partido amistoso.

En las dos primeras décadas del siglo XX, la Argentina y Uruguay construyeron el Río de la Plata con más de 60 partidos jugados, una serie que incluyó 20 partidos consecutivos.

En 1928, en Amsterdam, las dos potencias sudamericanas se enfrentaron en os Juegos Olímpicos en una fina inolvidable que favoreció a los uruguayos que ganaron 2-1 y se quedaron con la medalla dorada.

Nacional vs Peñarol

Peñarol y Nacional pelean por el corazón de los uruguayos desde la llegada del futbol a América y protagonizan el clásico más antiguo del continente.

Ya no es el enfrentamiento entre el equipo de inmigrantes británicos que dio origen al Peñarol y la respuesta criolla que gestó al Nacional, pero ni Montevideo ni Uruguay se entienden sin este duelo.

La rivalidad es tal que incluso compromete la afirmación inicial que sitpua el Clásico como el más añejo de América, pues el 15 de julio de 1900, fecha del primer enfrentamiento, el equipo al que se midió el Nacional no se llamaba Peñarol, sino Central Uruguay Railway Cricket Club.

La FIFA, en un artículo publicado en 2009 en su página web, se refirió a la contienda uruguaya como "la más antigua conocida fuera de las Islas Británicas".

