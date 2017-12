"Los chicos no se visten de princesa": Hamilton a su sobrino

REDACCIÓN 27/12/2017 12:46 p.m.

El piloto británico Lewis Hamilton se disculpó públicamente luego de causar polémica y ser acusado de sexista por burlarse en redes sociales de su sobrino, quien pidió un vestido de princesa en Navidad.

Pese al tono de broma y risa del pequeño, el mensaje del piloto de la escudería Mercedes recibió muchas críticas.

"Estoy muy triste ahora mismo, mirad cómo se ha vestido mi sobrino", momento en el que gira la cámara y se ve al niño con un vestido rosa y una varita mágica.

"¿Por qué has pedido un traje de Princesa por Navidad?, "por que es bonito", responde el pequeño. "Que haces vestido de princesa, ¡los niños no se visten de princesa".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sébastien Loeb abandona el retiro para correr en México

En las redes sociales han acusado a Hamilton por sexista y por "humillación pública". El tetracampeón del mundo borró rápidamente el vídeo en su cuenta de Instagram, pero ya había sido puesto en circulación con más de 800 mil reproducciones.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should.