Los casos de dopaje más escandalosos en la historia del deporte

El deporte ruso vuelve a estar en la mira a meses de que se disputen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hace cuatro años, no pudieron participar en Río 2016 tras conocerse que la Federación rusa creó una trama de dopaje de sus deportistas que compitieron en Sochi 2014 como locales, pero tal parece que no aprendieron la lección.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) recomendará un castigo total del Comité Olímpico Internacional (COI) a Rusia, para que vuelva a quedar suspendida de una justa olímpica y eventos deportivos internacionales.

El motivo, es que la WADA detectó una nueva irregularidad en donde las autoridades rusas antidopaje, manipularon una base de datos de resultados de tests hechos a atletas y que fabricaron evidencia en un intento por culpar a sus antecesores.

Rusia enfrenta una suspensión por el COI que le impidió ser representado en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. Cabe recordar que la suspensión no impide que atletas rusos participen en Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos, pero sí que porten su bandera y uniformes nacionales, pues lo harían como deportistas independientes.

En la historia deportiva hay muchos casos polémicos de dopaje que han dejado huella, y en Acción LSR los recordamos.

Dopaje en la antigua República Democrática Alemana (RDA)

El caso más polémico de todos los tiempos es el que protagonizó la República Democrática Alemana, en donde unos 10 mil atletas participaron, muchos sin tener conocimiento, en un sistema corrupto montado por el Estado entre 1970 y 1989, con trágicas consecuencias para los deportistas.

Mujeres que cambiaron de sexo sin planearlo, cáncer, problemas psicológicos, niños que nacieron muertos, hijos ciegos, niños con deformaciones, todas estas consecuencias fueron el terror que vivieron algunas víctimas del doping creado por la RDA.

El deporte como siempre ha sido considerado, es un arma a la hora de representar a los países internacionalmente. Las autoridades de la RDA pretendían demostrar que el socialismo era mejor. Así nació el plan 14.25, un sistema con el que se creó un método para mejorar el rendimiento deportivo con el objetivo de convertirse en una potencia.

La industria farmacéutica suministraba las pastillas a los médicos, que a su vez las distribuían entre los entrenadores, y los entrenadores a los deportistas. Así, más de 15 mil deportistas fueron víctimas del dopaje, que desde niños se les fue administrando como "sustancias de apoyo" o vitaminas, como les hacían creer a los líderes de los jóvenes atletas.

No solo vivían militarizados, entrenando por jornadas de 10 horas, separados por sexos y deportes, aislados, además fueron obligados a doparse, sin saberlo.

La pastilla azul

Este esteroide se convirtió en el secreto de la RDA. El Oral Turinabol estaba compuesto por hormonas sexuales masculinas que desarrollaban musculatura, aumentaban la potencia e incrementaban la agresividad.

Dichas pastillas facilitaban la fuerza, pero traían como consecuencia el cáncer, problemas en los huesos, trastornos alimenticios, infecciones en los ovarios, esterilidad, abortos y depresión. Y que además tuvieron consecuencias en la descendencia, ya que muchos de los hijos de estos deportistas nacieron con problemas de ceguera y malformaciones.

De Heidi Krieger a señor Krieger

Uno de los casos más impactantes de la pesadilla del dopaje, fue la historia de la lanzadora de peso Heidi Krieger. Víctima de la administración masiva de "la pastilla azul", la lanzadora de peso, vivió una situación extrema que la obligó a someterse a una cirugía de cambio de sexo, viviendo actualmente bajo el nombre de Andreas Krieger.

Lance Armstrong

El ciclista estadounidense confesó que se había dopado en una entrevista realizada por Oprah Winfrey en 2013: "Al saber de mi cáncer, tomé la actitud de ganarlo todo. Es humanamente imposible ganar 7 Tours sin doparte".

El 17 de enero de 2013, después de negarlo todo en reiteradas ocasiones desde que en 2012 le culpaban de dopaje, Lance Armstrong confesó.

Además de perder todos los Tours de France, el Comité Olímpico Internacional lo descalificó de su tercer puesto en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Sidney 200 y pidió que devolviera la medalla de bronce, así como el diploma olímpico que figuraba en su palmarés.

"No me sentía tramposo. Sentía miedo. Pero pasaré el resto de mi vida pidiendo perdón", dijo Armstrong.

Maria Sharapova

Una de las tenistas más famosas de los últimos años, Maria Sharapova, sorprendió al mundo deportivo cuando admitió haber consumido asiduidad meldonium.

"Sé que muchos pensaron que anunciaría mi retiro, pero no lo voy a hacer de esta manera, en un hotel de Los Ángeles con esta alfombra tan fea", dijo la tenista rusa en la rueda de prensa donde admitió que desde 2006 usaba una sustancia, meldonium, que entró en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en 2016.

Sharapova argumentó que no revisó, ni ella ni su doctor, la lista de sustancias dopantes. La ganadora de cuatro Grand Slams se perdió los Juegos Olímpicos de Río 2016 tras su suspensión de dos años por el dopaje.

La exnúmero uno del mundo fue "cazada" en un control que le fue realizado el pasado 26 de enero, cuando disputaba el Abierto de Australia. El análisis de la muestra de orina que le fue recogida después del partido donde cayó en cuartos de final ante Serena Williams, dio positivo en meldonium.

Maria Sharapova aseguró que tomaba meldonium para tratar problemas de salud, tales como gripes recurrentes o electrocardiogramas irregulares. Además, aludió a problemas de diabetes en su familia.

Maradona

El histórico futbolista argentino, Diego Armando Maradona, dio positivo en un control antidopaje en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Mientras el astro argentino festejaba con sus compañeros la victoria de Argentina ante Nigeria 2-1, una enfermera ingresó al campo para llevarse al "10", un hecho inédito en las Copas del Mundo.

Maradona había sido sorteado para un control antidopaje, en donde "El Pelusa" dio positivo en pleno mundial. La sustancia encontrada fue efedrina, que años más tarde dejó de ser prohibida por la FIFA.

Diego Armando Maradona fue expulsado del Mundial, justo en la edición en la que Argentina era seria candidata para ser bicampeona del mundo. El juego de argentina era impresionante y el nivel de Maradona había impactado en el partido debut ante Grecia por 4-0.

Sin embargo, la FIFA afirmó que la efedrina era una droga que estimulaba el rendimiento deportivo y era capaz de aumentar el nivel, aunque en ese entonces no existía la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"No me drogué, me cortaron las piernas", fue la épica frase de "El Pelusa" el 30 de junio de 1994, tras conocer que había sido expulsado del mundial por dar positivo.

Este fue el último caso de dopaje en un Mundial de Futbol, al menos conocido. Maradona tuvo que abandonar la concentración de la albiceleste a petición de la FIFA que lo sancionó con su eliminación de aquella justa mundialista y 14 meses suspendido de las canchas.

Andre Agassi

Uno de los tenistas más famosos de todos los tiempos, Andre Agassi, confesó haber usado metanfetamina para competir.

Sin embargo, antes de su confesión, el tenista estadounidense mintió para no ser sancionado.

Todo comenzó cuando la ATP, organismo que rige el tenis masculino, detectó en 1997 en un control antidopaje, que uno de los tenistas más famosos del momento consumía metanfetaminas. No hubo sanción. ¿Por qué? Andre Agassi consiguió evitar el castigo gracias a una carta llena de mentiras en a que explicaba que había bebido por error un refresco que pertenecía a su ayudante y que era este el que había introducido la droga en la bebida para consumirla.

De acuerdo a el diario inglés The Times, Agassi confesó el consumo de drogas para promocionar su autobiografía ´Open´, que se publicó en 2009, y en donde reveló como engañó a la ATP para no ser sancionado.

El tenista explica en su libro que comenzó a tomar metanfetaminas cuando su estado estaba en declive y estaba lleno de dudas por su inminente matrimonio con la actriz Brooke Shields.

El estadounidense confeso que su asistente fue quien le introdujo en el consumo de dicha droga.

Ben Johnson

El atleta fue acusado de dopaje tras detectar en una prueba de orina restos de estanozolol. Johnson se proclamó campeón olímpico en Seúl tras ganar la final de los 100 metros lisos, con un tiempo de 9,79 segundos que pulverizaban el récord del mundo.

Sin embargo, al detectar el dopaje, le retiraron la medalla de oro, el récord y fue descalificado.

Marion Jones

La tricampeona olímpica en Sidney 2000, Marion Jones, reconoció haber consumido tetrahidrogestrinona en los Juegos Olímpicos. Acto seguido le retiraron las medallas.

La atleta estadounidense había conquistado tres preseas de oro y dos de bronce. Como consecuencia de su dopaje, la Federación Internacional de Atletismo la suspendió durante dos años y anuló todos sus registros logrados en ese año.

Jones fue a la cárcel seis meses por dos motivos: uno por mentir a las autoridades sobre su dopaje y el segundo por fraude y lavado de dinero.

Alberto Contador

En septiembre de 2010 se anunció que el ciclista había dado positivo por clembuterol. A pesar de sus argumentos, el 6 de febrero de 2012, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le quitó el Tour de Francia ganado en 2010 y del Giro de 2011. Además, fue sancionado dos años sin poder competir.

