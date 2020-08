Los cambios y nuevas reglas de la Champions y Europa League

Después de casi cinco meses sin actividad debido a la pandemia de coronavirus, este miércoles arrancó la Europa League y el próximo viernes regresa la Champions League.

El futbol ha sufrido cambios ante esta "nueva normalidad" y la UEFA anunció una serie de nuevas reglas que estaban programadas para la próxima temporada, pero entrarán en vigor para la conclusión de ambos torneos.

La UEFA dio a conocer que además de los cinco cambios por partido que se implementó hace unas semanas en todo el mundo, habrían algunos cambios en los penales y las tarjetas amarillas.

Las nuevas reglas para la Champions y Europa League

1- Será mano solo si la jugada acaba en gol o en ocasión manifiesta de gol. Si la jugada se prolonga tras varios toques, no será considerada falta.

2- El uso del VAR será para consultar, no apreciar. El árbitro tiene la obligación de revisar todas las jugadas y no solo guiarse por los asistentes.

3- El árbitro puede parar el partido cuando el balón esté en zona neutral, ya sea por una falta, lesión o cualquier situación que lo amerite.

4- No hacer grupos en el campo para reclamar una falta o acción del juego y evitar los diálogos prolongados

5- En los penales, el portero no recibirá una tarjeta amarilla si se adelanta en el disparo siempre y cuando el balón no termine en gol o no lo haya contactado

6- Si se adelanta una vez, se repetirá un tiro penal sin tarjeta amarilla. Si lo hace una segunda vez, será amonestado.

7- En las tandas de penales no se contarán las amonestaciones que se dieron en el partido

8- Las jugadas manifiestas de gol que sean cortadas con una falta, serán sancionadas con tarjetas amarillas

9- Tras la ley de ventaja, se puede amonestar o no, dependiendo del criterio del árbitro.

Por último, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que se eliminarán la acumulación de tarjetas amarillas, después de los octavos de final de la Champions League y la Europa League.

Cabe recordar que la Europa League reanudará con los partidos pendientes de octavos de final, que se definirán a un solo partido. Mientras que la Champions, también se definirá a un solo partido, y su actividad regresa este viernes con los duelos de vuelta de octavos de final.

A partir de los cuartos de final, las competiciones europeas se disputarán en un solo país, La Champions League en Portugal con la final en Lisboa, y la Europa League en Alemania con la final en Colonia.

Partidos Champions

Viernes

Juventus vs Lyon

Manchester City vs Real Madrid

Sábado

Barcelona vs Napoli

Bayern Múnich vs Chelsea