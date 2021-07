Los atletas que renunciaron a México y representan a otro país en Juegos Olímpicos

Han pasado dos días desde que la delegación mexicana ganó su primera y única medalla hasta ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo otros mexicanos que compiten para otros países han podido colocarse dentro de los tres mejores del mundo en sus disciplinas.

Es el caso de Gabriela Bayardo, originaria de Tijuana que en esta ocasión compitió en el equipo mixto de Tiro con Arco para Países Bajos, luego de mudarse a vivir a Holanda con su esposo Mike Schloesser y obtener la nacionalidad neerlandesa.

Durante su participación en Río 2016 conoció a Schloesser y decidió mudarse de país, pero antes de hacerlo habló con una metodóloga en México para pedirle competir con México en Tokio 2020 pero entrenando en Holanda, petición que no le fue concedida a pesar de haber calificado.

Su triunfo con Países Bajos no sólo la convirtió en la primera mujer de esta demarcación en competir en Tiro con Arco en unos Juegos Olímpicos, sino también en la primera medallista; al respecto la arquera definió su medalla de Plata como un doble triunfo: "es un doble triunfo para México", refiriéndose al bronce de Valencia y El "Abuelo".

El caso de Gaby no es el único, como ella otros deportistas y exdeportistas que decidieron convertirse en entrenadores, también han decidido ser parte de otras delegaciones por afinidad a los países, convicciones o conflictos.

ÓSCAR SALAZAR

El taekwondoin Óscar Salazar, primer ganador de una medalla para México en este deporte en Sydney 2000 y ganador de plata en Atenas 2004, ahora compite con Egipto en la misma disciplina pero como entrenador de cuatro contendientes, pues su sueño es tener una medalla como entrenador de otro país, objetivo que ya se ha cumplido colgándose dos preseas de bronce.

JOEL RODRÍGUEZ

El exclavadista Joel Rodríguez, pareja de Fernando Platas en sincronizados y ganadores de plata en el 2000, ahora entrena a clavadistas australianos, en donde radica desde hace más de 10 años y ha preparado a Kevin Chávez, mexicano naturalizado como australiano, que compitió en Río 20216 pero no logró clasificar para esta contienda debido a la residencia de su compañero en Estados Unidos.

PAOLA PLIEGO

Asimismo Paola Pliego, esgrimista que demandó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por arrojar un falso positivo de dopaje que evitó que fuera a Río 2016 a pesar de haber ganado su lugar, por lo que Uzbekistán le ofreció un lugar en su delegación ya que Pliego también posee esta nacionalidad.

A pesar de que Paola ganó la demanda, no fue así para su lugar en Tokio pues la lucha legal le tomó cinco años, lo que requirió gran parte de su atención y aún no termina, sin embargo la esgrimista no ha desistido para sentar un precedente y que la historia no se repita.

"Esta lucha ha cambiado mi vida. Después de cinco años estoy agotada, decepcionada y frustrada, sin embargo la lucha sigue", lamentó la deportista.

