Los atletas mexicanos que se quedaron con un cuarto lugar en Tokio

Oh medalla, oh medalla, ¿dónde estás que no te encuentro? Érase una vez una afición tan esperanzada en que la delegación mexicana se colara al podio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con al menos la medalla de bronce, pero pocas veces ha tenido la dicha de celebrar junto a los atletas un lugar entre los tres mejores del mundo.

Y es que si tan sólo existiera un cuarto lugar en el medallero a esta altura los gimnastas, clavadistas, tiradores y demás deportistas habrían conseguido al menos siete medallas más para México, es decir 10 hasta ahora, tal como lo había pronosticado la titular de la Conade y exvelocista, Ana Gabriela Guevara.

Como una especie de deuda consigo mismos y con el público que los apoyó durante su participación en la justa veraniega, los competidores emitieron declaraciones al respecto aceptando que rozan el puntaje que los llevaría a alguno de los tres tan codiciados primeros sitios.

Fue el caso de Alexa Moreno, Jorge Orozco, Diego Balleza, el equipo femenil de Sóftbol y ahora la velocista Paola Morán a pesar de no haber pasado a la final de los 400 metros planos.

¿QUÉ MEXICANOS SE QUEDARON CON CUARTO LUGAR OLÍMPICO EN TOKIO 2020?

Carolina Mendoza y Dolores Hernández

Las clavadistas de 24 años fueron las primeras en encender la ilusión de su público y principalmente la de ellas, pues mientras Carolina asistía a sus primeros Juegos Olímpicos, para Dolores eran los segundos pero con un historial de operaciones de hernia que dificultaron su llegada a Tokio.

La dupla mexicana se midió en el trampolín de tres metros sincronizados y obtuvieron 275.10 puntos al final de la contienda quedando nueve puntos debajo de las alemanas que se llevaron la presea de bronce.

¡Cuarto sitio para Mexico! ????



???? Las clavadistas Dolores Hernández (@Lolita_hdz) y Carolina Mendoza (@caromsunshine_), finalizan en el cuarto sitio de la final 3 metros trampolín, con una puntuación de 275.10 #ADejarHuellaenTokio ???? pic.twitter.com/aKn7z0Kmac — CONADE (@CONADE) July 25, 2021

Kevin Berlín y Diego Balleza

Los clavadistas participaron en la plataforma de 10 metros varonil que terminó llevándose la dupla británica del momento, Tom Daley y Matt Driver con 471.81, mientras que los mexicanos se quedaron con el cuarto sitio con 407.31.

Al respecto Diego Balleza platicó un poco del trabajo que hay detrás del cuarto lugar olímpico y pidió apoyo de su público compatriota.

"Satisfecho por lograr un sueño trazado de hace muchos años que por fin se ha logrado: cuarto lugar olímpico [...] quiero decirles lo que callamos los deportistas, he tenido problemas a lo largo de mi vida deportista, pero seguí luchando por mi sueño. Tengo una rodilla operada, un dedo operado, tres hernias operadas [...] sentir el apoyo de los mexicanos es muy importante y hay gente que critica y no está bien, nos duele ver comentarios negativos. ¿Ustedes creen que a nosotros no nos deja el sabor de casi el tercer lugar? Pues sí, pero un cuarto lugar olímpico no es cualquier cosa", aseguró.

Los clavadistas mexicanos @kevinberlin11 y @diegoballezaisa concluyeron en el cuarto lugar de la plataforma 10 metros sincronizados en los #JuegosOlimpicos #Tokyo2020 #VoyXMexEnTokyo pic.twitter.com/VxSIuo2UJk — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) July 26, 2021

Yahel Castillo y Juan Celaya

Castillo y Celaya compitieron en la prueba de trampolín 3 metros sincronizados y obtuvieron el cuarto sitio con 400.14 puntos, 67 debajo del primer lugar que se lo llevó el equipo chino y 4 debajo del equipo alemán.

Jorge Orozco

El tirador sorpresa de la delegación mexicana que con 21 años tenía pendiente de un hilo a todos los aficionados por ser el primer compatriota en clasificar a la final olímpica de tiro deportivo en fosa, pero en el último momento con 28 puntos se quedó a cinco tanto de ganar la medalla de bronce y entrar al podio.

Por ello pidió disculpas a la afición y aseguró que seguirá trabajando duro para conseguir un lugar en París 2024.

"No he podido obtener una medalla para mi país. Agradezco a todos las muestras que estoy recibiendo. Viva México", dijo conmovido.

Cuarto lugar para tirador mexicano Jorge Orozco (@jm7gohan88) en fosa olímpica #JuegosOlimpicos #Tokyo2020 pic.twitter.com/udtxyBK1hk — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) July 29, 2021

Equipo femenil de Sóftbol

El equipo femenil era una de las máximas apuestas de la delegación que a pesar de no arrancar bien su participación cayendo ante Canadá y después ante Japón, logró colarse para obtener la medalla de bronce midiéndose ante Canadá de nuevo.

La jornada fue cardíaca, emocionante, todo o nada podía pasar pero finalmente el reñido marcador quedó 3 a 2 a favor de las canadienses, a pesar de ello los aficionados mexicanos las apoyaron hasta el final por el desempeño que mostraron para la delegación, situación que se vio manchada luego de que desecharan sus uniformes a la basura y en su lugar optaran por llevarse las colchas y almohadas que usaron para descansar en Tokio 2020.

#Softbol termina en cuarto lugar. ??



La selección mexicana ???? femenil se quedó a un paso de la medalla de #bronce tras caer 3??-2?? ante Canadá ???? en los #JuegosOlimpicos de #Tokyo2020 ¡Gran esfuerzo! ??#ADejarHuellaEnTokio?????? pic.twitter.com/Z8G9Ti9VIE — CONADE (@CONADE) July 27, 2021

Alexa Moreno

Luego de un camino complicado durante su participación en Río 2016 en donde fue bombardeada por su aspecto físico, la gimnasta se convirtió en una de las favoritas para la afición.

En Tokio 2020 logró pasar a la final de salto de caballo en donde cabía la posibilidad de que se midiera con Simone Biles antes de que ésta decidiera retirarse por salud mental, sin embargo y a pesar de su excelente desempeño en la última prueba no pudo quedarse con el tercer lugar al posicionarse a tan sólo 17 milésimas detrás de la surcoreana Seojeog Yeo con 14.733.

Al finalizar su participación, Moreno dijo que los jueces habían sido un poco injustos con la calificación de su primer salto, en el que no salió de la zona permitida tras caer en la colchoneta, a diferencia de quienes hicieron el primer, segundo y tercer lugar.

Previo a despedirse de Tokio 2020 la gimnasta agradeció haber llegado hasta ahí, aceptó que no fue perfecta pero reconoció estar feliz y tranquila con lo que hizo por lo que por ahora le resta descansar y pensar en lo que habrá para su futuro, declaraciones que pusieron a dudar a varios sobre su participación en los próximos Juegos Olímpicos.

Gabriela Agundez

Finalmente la madrugada del 4 de agosto, la clavadista de 21 años que junto a Alejandra Orozco ganó el bronce en la plataforma de 10 metros sincronizados buscó obtener el mismo resultado pero ahora de forma individual quedándose con el cuarto sitio a pesar de ser sus primeros Juegos Olímpicos.

Agundez obtuvo 358.50 puntos mientras que la australiana Melissa Wu se quedó con el bronce con 371.40 puntos entrenada por el mexicano Chava Sobrino que lleva años residiendo en Oceanía.

Por su parte, Orozco que se convirtió este 2020 en doble medallista olímpica, en ambas ocasiones por sincronizados, no pudo conquistar la presea individual y se llevó el sexto sitio con 322.05 puntos.

?? CUARTO LUGAR DE GABRIELA AGUNDEZ ????



La mexicana Gabriela Agundez finaliza en la final de 10 metros femenino en el cuarto lugar en #Tokyo2020



La mexicana se despide de la justo olímpica con una medalla de bronce en salto sincronizado ????



¡Te queremos @gabyagundez00! ?????? pic.twitter.com/EtMXbrNdws — México en Tokyo 2020 - Enlace a Cancha (@enlaceacancha) August 5, 2021

