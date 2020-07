El Balón de Oro no se otorgará este 2020. La decisión que fue anunciada este lunes, afecta a algunos jugadores que venían haciendo una gran temporada. En la lista aparecen los constantes Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y se suman Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski y Karim Benzema.

Por primera vez en la historia, desde 1956, el Balón de Oro no tendrá ganador con el argumento de que este año, debido a la pandemia de covid-19, no debe ser tratado como uno ordinario, ya que los aspirantes al Balón de Oro no han podido participar en la temporada de la misma manera.

En Acción LSR te decimos quiénes son los afectados por la cancelación del Balón de Oro 2020

Lionel Messi

A pesar de que el "10" del Barcelona no vivió su mejor año, tras dejar escapar LaLiga, sus 25 goles con los blaugranas en la liga española le permitieron ganar su séptimo Pichichi y sus 21 asistencias, lo situaban como uno de los principales candidatos a llevarse el Balón de Oro 2020.

Messi pudo perderse el que sería su séptimo Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo

El astro portugués lleva 28 goles con la Juventus en la Serie A esta emporada. Cristiano Ronaldo de 35 años, aún pelea la Bota de Oro de Europa, a seis goles de Robert Lewandowski (34).

Robert Lewandowski

El jugador polaco y campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich, es el líder en la pelea por la Bota de Oro con 34 goles, superando a los dos favoritos de Europa, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema

El jugador del Real Madrid, que hace unos días levantó el título 34 de la institución blanca, tuvo una de sus mejores temporadas con más anotaciones (21). Además del título, sumaron 11 partidos invictos tras la pausa por la pandemia.

Kevin de Bruyne

La figura del Manchester City es el líder de asistencias en la Premier League con 18 pases a gol, también es uno de los goleadores del equipo de Pep Guardiola con 11 goles.

Esta temporada pelea por el premio a Mejor Jugador de la Premier League, donde compite contra jugadores como Mané, Salah, Henderson y Virgil Van Dijk.