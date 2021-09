Los 2 favores que le pidió Maradona a Fidel Castro

A más de veinte años del primer encuentro entre Diego Armando Maradona y Mavys Álvarez, la exnovia del futbolista rompió el silencio y en entrevista con Mario J. Pentón, periodista del noticiero América Noticias de la cadena América TeVé de Miami reveló cómo fue su romance con el argentino y hasta los favores que éste le hizo a Fidel Castro.

Durante los años que estuvo viviendo en La Habana para tratar su adicción a las drogas, Diego mantuvo un noviazgo violento con Mavys Álvarez, de acuerdo con Teleshow. Ella tenía 16 años cuando se la presentaron al jugador.

En las primeras entregas, la cubana reveló cómo fue su primer encuentro con el futbolista y profundizó en esa relación abusiva que la llevó, entre otras cosas, al consumo de drogas y a una cirugía estética para modificar su cuerpo, esto, con el fin de lograr una imagen más sexy, sin las autorizaciones, ni el cuidado necesario para una menor de edad, ni el acompañamiento de adultos responsables.

En otra entrega, la cubana reveló la relación que mantuvo Maradona con Fidel Castro, a quien vio por primera vez en un partido homenaje, realizado el 10 de noviembre de 2001 en la Bombonera.

"La única manera de viajar era o con el permiso de los padres siendo por lo menos de 18 años, o mediante Fidel. Él me llevó y fuimos con dos objetivos: uno que le vendiera una casa en La Habana o Varadero, y la otra, que me permitiera viajar al partido de homenaje", señaló la mujer.

En respuesta, el periodista le preguntó por una casa que estaría a nombre del astro en Cuba. "No conocí la casa, pensé que no le habían regalado la casa porque Diego la quería comprar, no sabía de la existencia de la casa hasta ahora"; afirmó.

Sobre su salida de Cuba para asistir al partido, Mavys señaló que sólo bastó la firma de su madre y no hizo falta que lo haga también su padre, aunque ella tenía 17 años.

"Fidel dio su autorización y no hizo falta la firma de mi papá", reconoció.

Respecto al encuentro con Castro, Mavys relató: "Conversamos de todo. De cómo nos conocimos, aunque tampoco le dijimos tan específicamente como nos conocimos, solo que en Varadero. Hablamos de mis estudios, qué pensaba hacer en el futuro, en qué escuela estaba, qué carrera pensaba escoger", enumeró la mujer.

"Tengo entendido que Castro te pasó el brazo por encima", intervino el periodista. "Sí, eso fue bien gracioso", admitió Mavys.

"Él (por Castro) me pasa el brazo por encima y le dice que cómo había conocido a una chica tan bonita como yo... Diego le quita el brazo y le dice ´bueno, bajando, bajando´, y Fidel se echa a reír. Y empezaron a hablar de todo, de pelota, de fútbol, a intercambiar palabras de eso", señaló.

Finalmente, la charla giró hacia cuestiones políticas. "Tengo entendido que Castro quería que Maradona fuera un líder político de Argentina. ¿Escuchaste en algún momento hablar de eso a Diego?", preguntó Pentón. "Es posible que le gustara un poco la política, pero la verdad es que no se mucho respecto a eso", reconoció Mavys.

MJP