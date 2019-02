Lo que no viste del Super Bowl LIII

Los New England Patriots se coronaron en el Super Bowl LIII ante los Angeles Rams 13-3 para igualar a los Steelers como los máximos ganadores del trofeo Vince Lombardi.

Durante el gran evento sucedieron muchas cosas que quizá no viste o no sabías y en Acción LSR te lo mostramos.

Tom Brady, el "patito feo" en el Draft de la NFL que hoy es leyenda

Hombres Porristas

El Super Bowl LIII fue la primera vez que participaron porristas masculinos. Napoleon Jinnies y Quinton Peron hicieron historia al actuar para Los Angeles Rams durante el magno evento.

Los dos animadores se convirtieron en los primeros hombres porristas en participar en la NFL a principios de esta temporada junto a Jesse Hernández, de los New Orleans Saints.

Invitados de lujo

Conor McGregor

El luchador de la UFC fue enfocado por las cámaras cuando estaba caminando en el campo con su hijo, cuando tuvo una charla con los dueños de los Pats y de los Rams, además de saludar a los aficionados.

Harry Kane

La estrella de futbol y delantero del Tottenham, Harry Kane apareció para apoyar a New England.

Kaká

El ex jugador del Real Madrid y de la selección brasileña publicó una foto en donde comentó que es su tercer Super Bowl que disfruta como invitado.

Los mejores momentos en la historia del Super Bowl

Algunos records

-Más juegos en un Super Bowl: 9 de Tom Brady

-Más juegos ganados por un jugador: 6 de Tom Brady

Mariscal de campo más viejo en ganar un Super Bowl: 41 años de Tom Brady.

Mayor cantidad de juegos de Super Bowl de un head coach: 9 de Bill Belichick.

Mayor cantidad de juegos ganados de un head coach: 6 de Bill Belichick.

Patada más larga: 65 yardas de Johnny Hekker.

Menos puntos de ambos equipos: 16, entre Patriots (13) y Rams (3).

Menos puntos de un equipo ganador: 13 de los Patriots.

Raiting

El Super Bowl LIII, en el que se midieron New England Patriots y Los Angeles Rams, no sólo fue el juego con menos puntos en la historia de este evento deportivo, sino también registró el peor rating en una década.

Según cifras preliminares de Nielsen, el juego con el que concluyó la temporada 2018-19 de la NFL fue visto en promedio en 44.9 millones de hogares medidos, es decir, cinco por ciento menos que lo alcanzados en 2018 en el partido entre Pats y Eagles.

Fue en 2009 cuando se enfrentaron Pittsburgh Steelers y Arizona Cardinals en el Súper Tazón de 2009 que se registró un peor rating, pues en aquella ocasión el juego tuvo un alcance de 42.2 y menos de 100 millones de personas siguieron el choque en el Raymond James Stadium.

Comerciales

El costo de 30 segundos por comercial en el juego de la NFL este 2019 fue de 5 Millones de Dólares.

Budweiser

Bud Light

.@TheBudKnight´s watch has ended.

What will you do #ForTheThrone?#SBLIII @BudLight pic.twitter.com/SzhvDcNAaL