Lo que debes saber de Red Bull, la nueva escudería de "Checo" Pérez

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez seguirá en la Fórmula 1 luego de que este viernes la escudería Red Bull lo firmó para la temporada 2021. El originario de Guadalajara, Jalisco, logró por primera vez un triunfo en el GP de Sakhir, consiguiendo así su primera victoria luego de 10 años dentro de la F1, clave para convertirse en la pareja de Max Verstappen.

Desde hace algunas semanas, iniciaron los rumores de que Checo podría firmar contrato con Red Bull Racing para la siguiente temporada. La mejor opción para el piloto mexicano, pues la escudería ocupa el segundo puesto de mejor equipo en el campeonato de constructores esta temporada.

Inicios de Red Bul Racing

La escudería de las bebidas energéticas es un equipo de origen austriaco que mantiene su sede en Gran Bretaña. Su origen se basa en 1987 y comenzó gracias al patrocinio del piloto Gerhard Berger. De 1995 a 2004, las bebidas energetizantes patrocinaron a Sauber y fue en 2005 cuando compró lo restante del equipo de Jaguar Racing, fundando de esta forma la escudería Red Bull Racing.

De 2006 a 2008, recibieron fuertes críticas, pero buscaban la mejor forma de ganarse el respeto de sus compañeros. En el 2009, llegó Sebastián Vettel al volante del monoplaza principal y gracias al ingeniero en jefe Adrian Newey, el equipo comenzó a trazar buen rumbo dentro de la Fórmula 1.

Fue entonces de 2010 a 2013 que dominó el máximo circuito, pues conquistó cuatro mundiales de constructores y de pilotos de forma consecutiva.

Actuales pilotos

Para la temporada 2020 Red Bull Racing mantuvo en sus monoplazas a Max Vertappen y a Alexander Albon, este último será el piloto al que "Checo" Pérez reemplazará.

Verstappen

El reconocido Max Vertappen, quien es hijo del piloto Jos Vertappen, concluyó en el tercer lugar del campeonato de pilotos en la Temporada 2020, por debajo de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, ambos conductores de Mercedes-AMG.

P1, YES BOYS ?? A simply lovely race ?? ?? This was the perfect way to end the 2020 championship. Thanks a lot, @redbullracing and @HondaRacingF1, and of course all fans ?? #AbuDhabiGP ???? pic.twitter.com/84Y3Xwp2uI — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 13, 2020

Temporadas anteriores

Red Bull terminó la relación mecánica con Renault en 2019 para utilizar motores Honda Racing. En el mismo año, Daniel Ricciardo, llegó a Renault, por lo que Max pasó a ser el piloto principal del equipo, seguido por Gasly quien sufría con el coche y su desempeño no era bien respaldado por el equipo.

I am so grateful for my time with @renaultf1team and the way I was accepted into the team. But we aren´t done and I can´t wait to get back on the grid this year. My next chapter isn´t here yet, so let´s finish this one strong. Merci pic.twitter.com/YFfzbwrgD7 — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) May 14, 2020

Helmut Marko, quien es el asesor principal del equipo, decidió que Albon ocupara el lugar de Pierre para la mitad de la temporada, movimiento que resultó a favor para los puntos en el campeonato de constructores.

La monoplaza RB13 nació como uno de los vehículos más aerodinámicos de la historia en 2017, pues dejó las bases para que los demás equipos comenzaran el desarrollo con las nuevas tecnologías a su favor.

The best and closest F1 crew has ever been seen! I already miss you guys, all the very best for your futures and always be happy. I´m so grateful I came across this guys in my life! Gracias, hermanos ??. pic.twitter.com/fVSMdufLw8 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 14, 2020

En la última fecha de la temporada 2020, Checo se bajó del Racing Point en Abu Dhabi tras fallas mecánicas, pero aseguró que "No pasó por mi cabeza que fuera la última carrera para mi en la Fórmula 1. Era la última con mi equipo. Fue un sentimiento raro, uno nunca sabe si volverá. Pero estoy muy tranquilo conmigo mismo y muy contento".

(MAC)