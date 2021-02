Lo mejor del Show del Medio Tiempo de The Weeknd en el Super Bowl LV

The Weeknd se presentó en el Raymond James Stadium para ser el artista invitado para el Show de Medio Tiempo en el Super Bowl LV . Debido a la pandemia por covid-19, los coreógrafos del espectáculo se muestran con mascarilla y con una distancia para respetar los protocolos que se impusieron por el estado de Tampa. Por otro lado, algo que llamó mucho la atención de todos, fue que no lo acompañó ningún cantante .

El cantautor era el único participante que no portaba mascarilla y no involucró en ningún momento al público. Además, la participación de The Weeknd con Pepsico para la elaboración del espectáculo fue complementada por las pancartas de los aficionados que no se presentaron pero fueron colocadas en las gradas.





