Lo mejor de la historia del Super Bowl LIII

New England Patriots y Los Angeles Rams protagonizarán el Super Bowl LIII este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, donde conoceremos a un nuevo campeón de la NFL.

Una cita que marcará la historia. Tom Brady y Patriots podrían empatar a Pittsburgh como la franquicia más ganadora, en cambio si pierden ante Rams, se convertirán en el equipo más perdedor del SB.

¿Sabes cómo inició la mayor fiesta del futbol americano en Estados Unidos?, ¿Cuáles partidos han marcado la historia del Super Bowl?, ¿O qué shows de Medio Tiempo se han quedado en la memoria de todos? En Acción LSR te traemos los mejores datos de la historia del Super Bowl.

-La historia

El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967 y Green Bay Packers fue el Campeón. Este duelo se disputó entre el monarca de la National Football League y la American Football (la otra liga que existía en esos años) y el conquistador se proclamaba rey del futbol americano en los Estados Unidos. Incluso estas ligas se convirtieron en las conferencias que hoy conocemos.

El nombre de "Super Bowl" es autoría de Lamar Hunt, antiguo dueño de los Kansas City Cheifs, quien eligió ese nombre para diferenciarlos de los distintos Bowls que se jugaban entre las universidades de Estados Unidos.

Del también llamado Super Tazón, Pittsburgh Steelers es la franquicia más ganadora. Lo ha obtenido en seis ocasiones y Patriots de New England podrían empatarlos si ganan el Super Bowl LIII.

El ganador de este duelo obtiene el Trofeo Vince Lombardi, nombre que le dio la NFL en 1970 en honor al entrenador en jefe de los Green Bay Packers y de los Washington Redskins antes de morir de cáncer ese mismo año.

-Los mejores partidos del Super Bowl

1.- Super Bowl LI

El 5 de febrero de 2017, el NRG Stadium de Houston, Texas, fue el escenario para la edición 51 del Super Bowl donde fuimos testigos de la épica remontada de los New England Patriots sobre los Atlanta Falcons. El conjunto liderado por Tom Brady se vio superado por los Falcons en la primera parte del partido, y hasta el final del tercer cuarto caían por marcador 28-9.

Este fue uno de los mejores partidos que se han visto, pues un cuarto le bastó a la ofensiva de New England para ir a tiempos extras tras empatar 28-28. En la prórroga, los Patriots se impusieron 34-28 para conseguir su quinto Super Bowl.

2.- Super Bowl XXXIV

El 30 de enero del 2000, en Georgia Dome de Atlanta, se llevó a cabo uno de los finales más dramáticos en la historia del Super Bowl. Los hasta entonces St. Louis Rams (hoy de Los Ángeles) derrotaron 23-16 a los Tennessee Titans con lo que lograron su primer Vince Lombardi de la historia. La jugada más dramática del partido, fue cuando el quarterback Steve McNair lanzó un pase a Kevin Dyson y quedó a una yarda de mandar el juego a tiempo extra, lo cual hasta ese momento no había sucedido.

3.- Super Bowl XLIX

El primero de febrero de 2015, New England y Seattle protagonizaron una dramática batalla. Aquella tarde quedó marcada como la fecha donde los Seahawks dejaron ir el Bicampeonato de la NFL, ya que con 27 segundos y a dos yardas de darle la vuelta al marcador, el esquinero de Patriots, Malcom Bluter, interceptó el pase de Russell Wilson para obtener la victoria 28-24 en el University of Phoenix Stadium.

4.- Super Bowl XLVII

El 03 de febrero de 2013 se llevó a cabo el llamado "Harbaugh Bowl". San Francisco, dirigidos por Jim y Baltimore, comandados por John Harbaugh se daban cita en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans, Louisiana. Un encuentro muy disparejo vislumbraba una paliza por parte de los Ravens a los 49ers, sin embargo, sucedió algo curioso que cambió el rumbo del juego. Baltimore iba 28-6 al tercer cuarto cuando un apagón en el estadio fue aprovechado por San Francisco y tras la reanudación del juego anotaron 17 puntos sin respuesta para llegar al último cuarto 28-23. Los Ravens anotaron dos goles de campo en este último episodio y los 49ers respondieron con ocho puntos y el marcador quedó 34-31 a favor de Baltimore.

5.- Super Bowl XLII

Para los fanáticos de los Patriots, el 3 de febrero de 2008 debe de ser una de las fechas más dolorosas que pudieron haber tenido, ya que llegaron al Súper Domingo con una marca invicta de 16 triunfos en Temporada Regular y dos en Postemporada, sin embargo de nada les funcionó llegar con ese momento ya que unos aguerridos Giants dieron una batalla épica en el University of Phoenix Stadium, en Arizona y derrotaron 17-14 a New England y obtuvieron su tercer Super Bowl de la historia. El MVP del partido fue Eli Manning, quarterback de los New York Giants.

-Los datos

En 1967 un comercial de 30 segundos costaba aproximadamente 40 mil dólares en el primer Super Bowl. En 2016 Un spot de 30 segundos se vendió por un costo de 5 millones de dólares según Les Moonves, consejero general de CBS. El record anterior de pago por un spot de esos segundos lo tenía NBC en el 2015 por 4.5 millones de dólares.

Audiencia y ratings

El Super Bowl 49 del año 2015 es el programa televisivo más visto en todos los tiempos en Estados Unidos, con una audiencia promedio de 114,4 millones. El Super Bowl 48 tuvo la segunda mayor audiencia, con un promedio de 112,2 millones.

Mientras que el Super Bowl 50 fue la tercera transmisión más vista en la historia de la televisión estadounidense con un promedio de 111,9 millones de televidentes.

Premios

La NFL paga 150 anillos a 5 mil dólares cada uno para los ganadores. La liga también manda a elaborar piezas de joyería para los perdedores, que no pueden costar más de la mitad del precio fijado para el anillo del Super Bowl.

El Trofeo Vince Lombardi está hecho de plata esterlina de Tiffany &Co.

-Los mejores shows de Medio Tiempo

1.- Prince (2007)

Prince marcó uno de los mejores shows de Medio Tiempo cuando interpretó Purple Rain en medio de la lluvia durante el Super Bowl XLI. Su icónico setlist incluyó We Will Rock You, Let´s Go Crazy, Baby I´m a Star, Proud Mary, All Along the Watchtower y Best of You. Ante 100 mil personas y en medio de una tormenta, literal.

2.- Michael Jackson (1993)

En una jugada maestra que solo el Rey del Pop podía hacer, MJ se mantuvo de pie en el escenario por 90 segundos completos (recuerden que solo tienes 13 minutos máximo), sin moverse. Tenía a la audiencia en la palma de su mano cuando empezó a cantar Jam. El maestro luego cantó Billy Jean y Black and White. Hubo fedoras, agarradas de entrepierna, vueltas, patadas y mucho entretenimiento. Luego usó a toda la audiencia del Rose Bowl para crear un retrato gigante de unos chicos mientras cantaba Heal the World. El músico puso un alto estándar para los Shows de Medio Tiempo.

3.- Lady Gaga 2017

Lady G cantó God Bless America y después literalmente saltó del techo mientras empezó a cantar Poker Face. Fue emocionante, exagerado y todo Gaga todo el tiempo. Los fanáticos se pusieron gaga con la presentación. No hubo vestido de carne, ni sangre ni huevos gigantes, solo una presentación repleta de acción que nos hizo pensar que la cantante de Bad Romance había nacido para ese escenario.

4.- Paul McCartney

Una de las presentaciones legendarias en la NFL fue la de Paul McCartney sobre un escenario fantástico con luces, proyecciones y pirotecnia para cantar Drive My Car, Get Back y cerrar con broche de oro con la interpretación a piano de Live and Let Die y Hey Jude en Jacksonville durante el Super Bowl XXXIX.

5.- Beyonce (2013)

Después de doblar el himno nacional en la ceremonia de inauguración del segundo periodo de Obama, Beyonce dejó todo en el Superdome de Nueva Orleans. En medio de la presentación todos fueron sorprendidos cuando Michelle Williams y Kelly Rowland se le unieron para una reunión de Destiny´s Child.

Otros datos:

Marcador más bajo para un ganador (14 de enero de 1973):Dolphins de Miami 14 – Redskins de Washington 7, en el Super Bowl 7 en Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Marcador más alto para un ganador (28 de enero de 1990):49ers de San Francisco 55 – Broncos de Denver 10, en el Super Bowl 24, en el Superdome en Nueva Orleans. Este fue también el mayor margen para un ganador hasta la fecha.

Más veces ganador: Steelers de Pittsburgh (seis y podía ser empatado por Patriots si ganan el Super Bowl LIII)

Más veces perdedor: Denver Broncos (cinco)

