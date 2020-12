Lo extracancha fue un pretexto: Miguel Herrera habla sobre su despido

Miguel Herrera rompió el silencio tras salir del América y reconoció la tristeza y el coraje que sintió cuando se le notificó que no continuaría más con el equipo tras el fracaso en la Liga de Campeones de la Conacaf donde Las Águilas cayeron en semifinales ante el LAFC.

"Bien y tranquilo, obviamente pasas un trago amargo, triste y molestia cuando se dan las cosas, pero al final entendemos y sabemos que es así, a veces uno puede pensar que es injusto, pero las decisiones no las toma uno. A pensar en lo que sigue, no puedes quedarte pensando en lo que pasó sino en lo que tienes que hacer para que no vuelva a pasar", aseguró en entrevista para ESPN.

Herrera habló al respecto sobre el conato de bronca con el auxiliar de LAFC en la semifinal de Concachampions, asegurando que solo fue un pretexto para su destitución tras la pronta eliminación de los de Coapa en el torneo norteamericano.

"Lo extracancha fue un pretexto. No puedo decir que fue lo extracancha porque sinceramente lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada", dijo El Piojo.

"Yo iba con el técnico de LAFC cuando el auxiliar se acerca gritando y me volteé para explicarle que iba a calmar a la gente; yo estaba tranquilo y de repente me jaló el pelo y pues si, te descontrolas un poco pero luego luego reaccioné y dije ´no me puedo equivocar´.

A lo mejor en otras épocas me hubiera volteado y le hubiera puesto un golpe o hubiera hecho algo. Son cosas de segundos. Me parece que es parte de mi pasión. Soy pasional, no voy a cambiar de la noche a la mañana y no voy a cambiar porque eso refleja a mis equipos, la pasión y la determinación que yo siempre he mostrado, y sí, debo de ser mesurado", explicó.

Herrera también contó cómo se dio el contacto para que le anunciaran la decisión y agradeció el apoyo de Santiago Baños.

"Me llamaron, veníamos de un torneo en el que no salieron las cosas y se tomó la decisión de que quedara yo separado del Club América, así son las cosas y hay que aceptarlas. Se portó muy bien conmigo, más allá de la amistad, pero no se consiguieron los objetivos que la gente quería".

En el comunicado en donde se anunció la salida de "El Piojo", Club América anunció que la salida del técnico se daba por los "malos resultados deportivos" luego de no conquistar nada en 2020, además dejó en claro que el escándalo que vivió al pelear con el auxiliar de LAFC, también fue factor.

"actitudes dentro de la cancha que no van con la grandeza de este club", señaló el equipo recordado los constantes conflictos de Herrera como entrenador de Las Águilas.

