¿Lo está retando? Canelo Álvarez asegura que hoy le ganaría a Floyd Mayweather

El Canelo Álvarez está dando de qué hablar luego de asegurar que si hoy se enfrentara a Floyd Mayweather lo vencería en el cuadrilátero. Saúl Álvarez destacó que hoy es un peleador con más madurez y experiencia, por lo que sería capaz de dar otra cara a la que tuvo cuando se enfrentó y cayó ante Money en 2013.

"Sin duda (vencería a Mayweather). Sería muy diferente, soy un peleador más maduro, con más experiencia, y sería una pelea totalmente diferente.

"Aprendí mucho. Soy un peleador que le gusta aprender de las cosas. Si hubiera sido otro peleador, que pierden una vez, y dejan de pelear dos años, pero yo no. Yo siempre dije: ´esto no me va a parar, yo quiero ser el mejor del mundo y esto no me va a detener", indicó el pugilista en una entrevista con TUDN.

El Canelo Álvarez aceptó que la derrota que más le ha dolido en su carrera fue ante Floyd Mayweather.

"Me dolió mucho, obviamente quería ganar, quería ser el mejor, pero Dios siempre sabe por qué hace las cosas. A lo mejor no estaba listo para tomar todo eso que se me iba a venir encima después de ganar".

"La verdad me sentí muy triste, pero no me deprimí. Me sentí triste, lo normal, quería ganar, pero depresión nunca", aseguró.

