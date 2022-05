Liverpool vs Real Madrid EN VIVO final de la Champions League

¡Llegó el día! Liverpool y Real Madrid disputan la final de la Champions League este sábado en París, en donde los madridistas buscarán su título 14, mientras que los reds quieren conquistar su séptima corona.

Liverpool buscará la revancha ahora en el Stade de France, luego de que hace unos años disputaran la final en Kiev en donde Real Madrid se llevó la corona.

Previa final Champions League

El partido se demora 15 minutos debido a un protocolo de seguridad por problemas con los fans del Liverpool al ingresar al estadio

?? Un problema de seguridad obliga a retrasar 15 minutos el pitido inicial. #APorLa14 | #UCLfinal — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022

El once titular del Real Madrid para la final

? ¡Nuestro inicial para !

@LFC#APorLa14 | #UCLfinal pic.twitter.com/iigVLUMrGl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022

Así saltará al campo el Liverpool!

Here's how we line up for the #UCLfinal



— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

¡El calentamiento previo a la final!

Últimos preparativos ? #UCLfinal pic.twitter.com/jNiynkd1c0 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 28, 2022

¡Ya llegó Real Madrid al Stade de France!

Esto empieza a ponerse interesante...#APorLa14 | #UCLfinal pic.twitter.com/NT8zmpxNn6 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022

¡Así llegó Liverpool a la final de la Champions!

Good evening, Reds #UCLfinal pic.twitter.com/wSufoH1IJ9 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022