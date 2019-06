Liverpool Campeón de la Champions League

DANIELA MUÑOZ 01/06/2019 11:20 a.m.

Liverpool es campeón de la Champions League por sexta ocasión en su historia. Un año después de perder la final ante el Real Madrid, Jürgen Klop conquistó su primer trofeo derrotando 2-0 al Tottenham.

Siete años después un equipo inglés levanta la Orejona. Corría el segundo 25 cuando Sissolo cometió penal, el cual cobró de buena forma Salah para convertir el segundo gol más rápido en la historia de la Liga de Campeones de la UEFA.

En la segunda parte Tottenham intentó empatar, pero su arquero Allison Beckers se vistió de héroe y Origi sentenció a los Spurs con un tanto al minuto 87.





Revive la Final Tottenham vs Liverpool

#AccionLSR ¡LIVERPOOL ES CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS LEAGUE! ??????

Los Reds vencieron 2-0 al Tottenham con goles de Salah y Origi, y levantan su sexta Orejona ???? #ChampionsLeague2019 https://t.co/F3TI0EuFMn pic.twitter.com/c5BNuLKwxB — AcciónLSR (@Accion_LSR) 1 de junio de 2019

86' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! Origi pone el segundo y su equipo ya acaricio la Champions League2019. Tottenham 0-2 Liverpool

84' ¡PORTERO! Alisson vuelve a salvar al Liverpool.

ALISSON BECKER SE ERIGE COMO HÉROE#ChampionsxFOX El portero del Liverpool evitó la caída de su marco a tiros de Heung-Min Son y Lucas Moura pic.twitter.com/27plvwfCbY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 1 de junio de 2019

Sadio Mané conduce desde media cancha, sirve para Milner que perdona el segundo ??#ChampionsxESPN ?? pic.twitter.com/gwpxypNLCK — ESPN.com.mx (@ESPNmx) 1 de junio de 2019

57' Cambio del Liverpool; Firmino abandona la cancha y entra Origi

45' Ya rueda el balón en el Wanda Metropolitano para la segunda mitad de la Champions League2019. Tottenham 0-1 Liverpool





¡SE ACABAN LOS PRIMEROS 45 MINUTOS! Liverpool con gol de Salal está derrotando 1-0 a Tottenham en la Final de la #ChampionsLeague2019 ??

38' Robertson se anima con un disparo de media distancia al 38' pero Lloris lo desvía oportunamente.

#AccionLSR Una espontánea invadió la cancha del Wanda Metropolitano y la Final de la #ChampionsLeague2019 se detuvo unos minutos ??

EN VIVO https://t.co/F3TI0EuFMn pic.twitter.com/nDLAfUK3ZN — AcciónLSR (@Accion_LSR) 1 de junio de 2019

Una improvisada se metió al campo y el partido se suspendió unos minutos

????? ?????#ChampionsxFOX El partido se detuvo por un momento por el ingreso de un espontáneo en el Metropolitano pic.twitter.com/h3lrgDGJ5d — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 1 de junio de 2019

17 ¡CERCAAAAA! Alexander-Arnold prueba de larga distancia y el balón pasa apenas por un lado.

#AccionLSR Así lo cobró Salah para poner el primero en la Final de #ChampionsLeague2019 ??

EN VIVO https://t.co/F3TI0EuFMn pic.twitter.com/YrE1ZPtcYa — AcciónLSR (@Accion_LSR) 1 de junio de 2019

2' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LIVERPOOL! Mohamed Salah pone el primero en la Final de #ChampionsLeague desde los once pasos. Tottenham 0-1 Liverpool

1' ¡PENAAAAAAAL A FAVOR DEL LIVERPOOL! 27 segundos del inicio del partido ya ya comenzaron las emociones

¡ARRANCA LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE! Tottenham vs Liverpool por la gloria de Europa

¡YA SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS LEAGUE! Tottenham vs Liverpool por la gloria #ChampionsLeague2019

¿Qué tal luce el Wanda Metropolitano?

Así saltará Liverpool a la cancha del Wanda Metropolitano

?? @LFC ?

?? Firmino is back for Liverpool!#UCLfinal pic.twitter.com/ueKj1GrLU4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019

El once titular del Tottenham

?? @SpursOfficial ?

?? Kane starts up front for Tottenham! #UCLfinal pic.twitter.com/wI9SR3DqAg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019

¡Ya falta una hora para la Gran Final!

?9?0? MINUTES TO GO! ??



Whose name will be on the trophy?#UCLfinal pic.twitter.com/YA9Bb9cb0j — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019

¿Quién levantará La Orejona?

Así luce el Wanda Metropolitano a unas horas de la Champions League

The stadium is ready! ??#UCLfinal ?? #COYS pic.twitter.com/2rSjEicgPf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 de junio de 2019

Así apoyan las aficiones inglesas

?? Glory glory Tottenham Hotspur ... ??

?? And you'll never walk alone ... ??



?? Which song will be sung at full time?#UCLfinal pic.twitter.com/sS7tlN3nlK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019

Los números de Salah

?????? Mohamed Salah since joining Liverpool = ??????#UCLfinal pic.twitter.com/QzCzJxS3oy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019

