¿Liguilla sin equipos grandes? O ya no tan grandes

Una vez concluida la temporada regular de la Liga MX, esta semana inicia la liguilla del futbol mexicano para definir al campeón del torneo de apertura 2019. Una vez más, hay ausentes importantes de la misma.

Han quedado fuera de la competencia final tres de los denominados equipos grandes: Chivas, Cruz Azul y Pumas. Los tres encontrarán las causas en ellos mismos, más que en lo que otros equipos realizaron. El único de los cuatro grandes que calificó a liguilla, como sexto lugar, fue el América, que a partir de este jueves iniciará la búsqueda del título.

¿Son realmente grandes estos cuatro conjuntos? ¿Hay otros?

¿Qué es un equipo grande?

En los últimos meses mucho se ha discutido en relación a si Chivas es un equipo grande ... con muy diversas opiniones. También ha entrado en la conversación el si Tigres debiese ser llamado ya parte de los grandes.

El término de "equipo grande" puede tener múltiples interpretaciones, no hay un criterio único para definir a quien aplica esa calificación y a quien no. Antes de entrar a la definición de mi visión de las condiciones que definen a un conjunto como grande, quiero ser claro en que para mi, la grandeza no es algo que se gana una vez y se queda así durante toda la vida. La grandeza se adquiere y después es necesario mantenerla, no es un derecho permanente que ganó un equipo por una buena época, se tiene que luchar cada año por seguir siendo grande y avalar esa lucha con resultados.

Desde mi punto de vista hay tres condiciones que debe cumplir un equipo para ser grande:

1. Tener historia. Un equipo nuevo, sin arraigo, podrá ser triunfador, campeón una y otra vez pero si no hay un historial que lo avale no es un grande, la grandeza tiene que venir acompañada de permanencia, de cicatrices, de historia.

2. Ser popular. No puedo concebir a un equipo grande con una base pequeña de aficionados, lo que suceda con él tiene que ser relevante para un porcentaje importante de los seguidores del futbol.

3. Ser triunfador y consistentemente competitivo. Ganar campeonatos es importante pero no es lo único, creo que tan importante como los títulos es el estar consistentemente peleando por ellos. Estar en liguillas, ocupar las primeras posiciones, ser protagonista. Un cuadro puede ser popular e histórico pero si no gana, si no es sólido, competitivo, trascendente por sus resultados, no es grande, porque la grandeza es algo que se debe mantener con resultados y con protagonismo en la cancha.

Popularidad.

Estoy considerando que para que un equipo sea popular, debe tener al menos un 5% de la afición del futbol, un porcentaje menor no es para apenarse pero no da lugar para ser considerado popular. De acuerdo a los datos de Consulta Mitofksy, que realiza esta encuesta cada año, estos son los equipos que en 2019 contaron con al menos un 5% de popularidad, en la tabla se incluye el resultado de la encuesta de este año y algunas temporadas previas.

Algunos puntos que llaman la atención:

· La forma en la que ha crecido la afición de Rayados y sobre todo de Tigres, acompañan lo bien que han hecho las cosas estos equipos en los últimos años.

· La afición de Cruz Azul, si bien tiene un repunte este año, es menor que la que tuvo hace 11 años.

· Tigres supera este año, por primera vez, a Pumas.

· Los porcentajes de Chivas y América tienen variaciones importantes año a año pero dado que solo busco definir que equipos, por popularidad, pueden ser vistos como grandes, no me voy a detener a entender los cambios.

· Monterrey solo llega a superar el 5% este año pero es suficiente para tomarlo en cuenta.

· Ningún otro equipo llega en la encuesta del 2019 al 3% de preferencias.

Historia.

Los seis equipos tienen ya una permanencia importante en el futbol mexicano, todos ellos tienen una historia atrás. Para definir que tanto podemos considerarlos históricos definí tres factores: a) que tuvieran al menos 40 años desde su fundación; b) que estén entre los 10 conjuntos con más títulos y; c) que sus éxitos no sean solo de los últimos años sino que realmente en otras épocas hayan sido referentes del futbol mexicano, ganadores.

La siguiente tabla muestra los primeros diez lugares en títulos en el futbol mexicano (en orden) y los otros criterios descritos en el párrafo anterior:

De los seis equipos que cumplen con la popularidad, cinco claramente también pueden ser calificados como históricos. Monterrey apenas alcanza la décima posición en campeonatos y es, de los seis, el que más tardó en ganar un campeonato pero pudiéramos pensar que le alcanza por muy poquito para seguir siendo parte del análisis.

¿Qué tan ganadores han sido?

Algunos de los equipos llamados grandes tuvieron sus mejores años en los 60´s, 70´s, 80´s, si bien no es algo a descartar, mi planteamiento es que si fueron muy exitosos hace muchos años, pero no lo han sido en el pasado reciente, podríamos concluir que fueron grandes pero no necesariamente que lo sigan siendo.

Vamos a revisar dos temas: campeonatos – subcampeonatos y competitividad.

La siguiente tabla muestra los campeonatos y segundos lugares que ha obtenido cada equipo en las últimas décadas:

· Tigres, América y Monterrey son quienes más finales han disputado en los últimos 20 años, siendo Tigres y Águilas los que más títulos han ganado.

· Cruz Azul ha jugado cinco finales del 2000 a la fecha pero las ha perdido.

· Chivas es el que menos finales jugó en estos últimos 20 años, con tres.

Más allá de campeonatos y subcampeonatos, un gran equipo debe ser consistentemente competitivo, estos son los criterios que estoy considerando:

· Torneos en los que entraron a liguilla, estar dentro de los primeros ocho en competencias de 18 o 20 equipos no necesariamente habla de grandes actuaciones pero si al menos de cierta consistencia.

· Torneos en los que fueron superlíderes

· Torneos en los que terminaron la fase regular dentro de los primeros tres sitios.

· Torneos en los que terminaron en alguna de las tres últimas posiciones.

Veamos primero el análisis de los últimos 20 años (40 torneos):

Ahora veamos los diez años más recientes (20 torneos):

Algunas observaciones en base a estos datos:

· América, Tigres y Monterrey han calificado en los últimos 20 y 10 años a más del 50% de las liguillas. La actuación de los tres en esta década, en este punto, ha sido realmente muy buena.

· En 40 torneos, Chivas ha sido superlíder en tres y tan solo en 6 de ellos ha terminado en las primeras tres posiciones. En esta década es el que más veces ha terminado en los últimos sitios de la tabla.

· Cruz Azul y Pumas tienen un rendimiento mediano en cuanto a entradas a liguillas ... la diferencia es que Cruz Azul ha terminado cinco veces en lo más alto de la tabla, mientras que Pumas ha sido superlíder solo una vez en los últimos veinte años.

· Pumas en los últimos 20 años es el equipo, de los que estamos analizando, que más veces quedó en los tres sitios más bajos de la clasificación.

En cuanto a palmarés internacional de los últimos 20 años, este sería el resumen de cada equipo:

· América: 3 veces campeón de Concacaf.

· Chivas. 1 vez campeón de Concacaf. Una vez finalista en Copa Libertadores

· Cruz Azul. 1 vez campeón de Concacaf. Una vez finalista Copa Libertadores.

· Pumas. Sin títulos de Concacaf.

· Tigres. Sin títulos de Concacaf. Una vez finalista Copa Libertadores.

· Rayados. 4 veces campeón de Concacaf.

Conclusiones

Tomando en cuenta todos los factores, esta sería mi conclusión por equipo:

América. Cumple con alta popularidad (en 2019 la más alta), es quien más campeonatos ha conquistado, en los últimos 20 años es junto a Tigres el máximo ganador de títulos, ha sido consistentemente protagonista y tiene campeonatos de la zona. Esta década ha jugado en 18 de 20 liguillas, lo cual es altísimo. Sin duda es un equipo grande. Todos los factores calificados avalan al América.

Chivas. Su popularidad y su historial (tal vez el más rico de México) son indiscutibles pero su rendimiento en los últimos años no corresponde a su historia. Dos títulos y tres finales en 40 torneos es muy poco, es muy pobre para esta institución, en esos 20 años, hay siete escuadras que han ganado más campeonatos que ellos. Ha sido superlíder solo en 3 de los últimos 40 torneos y en esta década no calificó ni al 50% de las liguillas. Chivas dejó de ser grande de acuerdo a los criterios aquí compartidos, sigue siendo popular e histórico pero no tiene resultados de equipo grande.

Cruz Azul. Tuvo su auge en los años 70´s pero después de eso es muy poco lo que ha conseguido en materia de títulos, todos sus aficionados saben que tienen 22 años sin alzar una copa pero más allá de eso, en los últimos 38 años tienen un solo campeonato. No han sido campeones en los últimos 20 años pero han disputado cinco finales, han sido cinco veces superlíderes (empatados con América y Tigres) y con frecuencia participan en liguillas. Han perdido popularidad. En mi visión, es un volado, yo los dejaría como un equipo grande pero por muy poquito y si le damos más peso a su falta de campeonatos entonces simplemente no califican.

Pumas. Cuatro títulos en los últimos 20 años los colocan bien, pero eso es todo. Su porcentaje de participación en liguilla está por debajo del 50% (pasan 8 equipos y aún así no han calificado en la mitad de los torneos), un superliderato en los últimos 40 torneos y de los equipos que pueden ser considerados grandes son quienes con mayor frecuencia han estado en los últimos sitios , no tiene títulos de Concacaf. Es un caso totalmente opuesto a Cruz Azul, en donde la falta de campeonatos hace cuestionar muy seriamente su grandeza mientras que a Pumas esos campeonatos es lo único que podría defender el calificativo de grande. En el análisis total, para mí, no son un equipo grande.

Tigres. Ha crecido en popularidad y tienen un historial que se remonta a algunos títulos en los 70´s y 80´s. Son el equipo con más campeonatos en esta década y han estado en 7 de las 19 finales disputadas. En los últimos 20 años han jugado 9 finales. En los 10 años más recientes ha alcanzado liguilla en 80% de los torneos y está empatado en primer lugar en superlideratos. Le falta trascender internacionalmente pero es lo único que se les puede reclamar. Es Tigres un equipo grande.

Monterrey. Ocho finales en los últimos 20 años hablan muy bien de esta institución. También hay que tomar en cuenta que son asiduos participantes de liguillas. En esta década nadie ha sido superlíder más veces que ellos y ocho veces han terminado dentro de los mejores tres del torneo. Lo discutible es su popularidad y su historial. Si bien rebasan el 5% en las preferencias, es solo en este año y no se si eso realmente lo posicione constantemente como equipo popular. Tienen ya muchos años en primera división pero en las décadas de los 80´s y 90´s no tuvieron una participación destacada. Terminan justo en la línea que divide a los grandes del resto ... puede quedar de cualquier lado.

Otros equipos: Algunas escuadras no entraron a este grupo que he calificado como grandes, básicamente por popularidad. Toluca, Pachuca y Santos en los últimos 20 años han ganado tantos títulos como América y Tigres y si bien los choriceros se han desinflado en los últimos 10 años, los de La Comarca se han distinguido como una gran organización. Si alguien decide no considerar la popularidad como un factor, estos tres equipos serían grandes ... son de lo más sólido que ha habido en México en las últimas décadas.

Como dijimos desde un inicio, la calificación de "grande" es un tanto subjetiva ... este ejercicio no está exento de un grado de subjetividad porque los criterios los he definido yo ... alguien más podría poner otras condiciones y el resultado pudiera ser diferente.

Lo más importante es reconocer que de los tradicionalmente llamados equipos grandes, tres están en deuda con su afición y es imperativo que enderecen el camino y empiecen a entregar mejores resultados en el corto plazo ... su popularidad y su historia los obliga a responder. En Cruz Azul me parece que urge una reorganización y tomen el liderazgo del equipo nuevos personajes, que le dediquen el tiempo necesario, que cierren la puerta a influencias externas y definan un plan de trabajo serio. Los aficionados de Chivas tienen grandes esperanzas con la llegada de Peláez ... puede tomar un tiempo armar un equipo ganador porque al no contratar extranjeros la baraja es más reducida ... Peláez sabe construir pero siempre ha tenido apoyo económico para contratar ... de eso van a depender. Pumas es un equipo en el que la falta de continuidad a todos los niveles y la falta de jugadores de la cantera que "pesen" los está impactando ... o invierten en buenas contrataciones o invierten en serio en sus sucursales y le dan oportunidad y tiempo de brillar a sus jugadores.

Yo escucho a muchos comentaristas que descalifican del título de "grandes" a Tigres y Rayados ... me parece que lo hacen más en base a gustos e historia que a argumentos sólidos. Estas dos instituciones han trabajado muy bien y siguen avanzando ... se que tienen el dinero para hacerlo pero lo han sabido invertir en jugadores, estadio, promoción, etc.

América es el equipo más odiado pero es el de más campeonatos y más consistente ... tuvieron en los 90´s una época poco afortunada pero supieron recuperar el paso y han sido muy fuertes, han hecho bien las cosas. Ojalá, por el bien del futbol mexicano, que Chivas, Cruz Azul y Pumas retomen un paso ganador y de campeonatos en corto plazo.

Cerraría diciendo que en el fondo es más importante ser un equipo ganador en el presente, que ser un histórico o vivir de glorias pasadas. El aficionado quiere ver ganar o al menos competir fuerte a su equipo ... si le llamamos grande o no, creo que para los jugadores y aficionados debe ser poco relevante ... exijamos resultados a los jugadores que hoy portan las camisetas y dejemos a los héroes y villanos del pasado ahí, en el pasado.