Liga MX y MLS crean duelo ‘Campeón de capeones’

MLS and @LIGABancomerMX are joining forces in a strategic partnership to strengthen soccer in the region.



MLS y @LIGABancomerMX unen fuerzas en una alianza estratégica que busca fortalecer el fútbol de la región.



