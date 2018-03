Liga MX y MLS crean duelo ´Campeón de capeones´

REDACCIÓN 13/03/2018 11:32 a.m.

La Liga Mayor de Futbol Soccer de Estados Unidos (MLS) anunció hoy una asociación con la Liga MX de futbol en México para celebrar un nuevo campeonato anual denominado Copa Campeones, que enfrentará a los equipos campeones de las respectivas ligas.

La primera edición de la Copa Campeones, diseñada para aprovechar la creciente rivalidad entre la MLS y los clubes de la Liga MX en la Liga de Campeones de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol), se efectuará el próximo 19 de septiembre en el estado "BMO Field" de Toronto, Canadá.

El campeón de la Copa MLS 2017, el equipo Toronto FC, recibirá al ganador de un partido a mediados de julio entre el campeón de la temporada de Apertura de la Liga MX 2017, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el ganador de la temporada Clausura 2018, que actualmente está en desarrollo.

