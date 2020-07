Liga MX y las controversias que ignoró en su regreso

En medio de la polémica por los numerosos casos positivos de covid-19 en diferentes equipos, regresó la Liga MX. El inicio del Apertura 2020 que llevará por nombre Guard1anes, como homenaje al sector salud que ha enfrentado la pandemia, suma más de 30 casos.

Esta no es la primera controversia que la Liga MX pasa por alto tras 132 en pausa, las polémicas van desde los jugadores que se saltaron el confinamiento sin recibir castigo, hasta permitir que un jugador acusado de intento de feminicidio dispute un torneo sin sanción alguna.

En Acción LSR hacemos un repaso por las controversias que la Liga MX ignoró en su regreso.

Más de 30 positivos por covid-19 en el debut del Apertura 2020

El coronavirus no cesa en la Liga MX. En las últimas horas se han prendido las alarmas por el aumento de los casos positivos por coronavirus, se sabe que hay más de 30 contagiados activos.

Un par de partidos, el Atlético San Luis vs FC Juárez, y el Mazatlán FC vs Puebla, fueron aplazados ante los contagios.

Como balde de agua fría, el martes se confirmaron al menos 10 portadores de covid-19 en FC Juárez, equipo que enfrentaría al Atlético San Luis en el partido debut del torneo Guard1anes 2020.

El miércoles la Liga MX anunció que el partido debut sería pospuesto al próximo lunes, al ser el equipo que más casos ha reportado en la última semana.

A las pocas horas del anuncio de los Bravos de Juárez, Chivas informó que tres integrantes dieron positivo a covid-19: Uriel Antuna, Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros.

Horas antes de su duelo debut ante León, los rojiblancos anunciaron que Alexis Vega se sumaba a las bajas tras dar positivo al nuevo coronavirus.

Cabe recordar que la semana pasada, antes de la final de la Copa GNP por México, el director técnico del Rebaño Sagrado, Luis Fernando Tena, dio positivo, y tampoco podrá estar en el banquillo ante León este sábado.

Necaxa y Atlas se suman a los clubes que tienen casos positivos de coronavirus. Ambos clubes se iban a enfrentar el pasado fin de semana en un partido amistoso, sin embargo, tuvieron que suspenderlo debido a que en sus plantillas hubo cinco contagiados en cada conjunto.





Los Rayados de Monterrey también han sido afectados. La institución detectó tres personas infectadas de covid-19. Además, en Tigres sumaron un nuevo positivo, el juvenil Juan José Purata

El miércoles por la noche, Cruz Azul informó de otros tres casos positivos, todos asintomáticos. Mientras que la tarde del jueves, América anunció que un jugador que pertenece a sus fuerzas básicas y que disputó la Copa GNP por México, también dio positivo.

En semanas pasadas, clubes como Mazatlán FC, Santos, Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres también confirmaron casos positivos, todos ellos asintomáticos.

Renato Ibarra

El pasado 5 de marzo, el futbolista ecuatoriano, Renato Ibarra, fue detenido tras la denuncia que interpuso su esposa, Lucely Chalá, por violencia doméstica.

El entonces jugador del América y otras cuatro personas, fueron señaladas como agresores, tanto física como verbalmente de Lucely Chalá, quién tenía 10 semanas de embarazo, y de su hermana, Ana Karen Chalá.

Luego de haber permanecido 48 horas en el Ministerio Público, Ibarra fue puesto en prisión preventiva en el Reclusorio Norte por un juez como medida cautelar. Los cargos que se le imputaron fueron los de: tentativa de feminicidio y violencia familiar.

No fue hasta el 12 marzo cuando el Club América emitió una postura, supuestamente reprobando "cualquier tipo de violencia contra la mujer".

Ese mismo 12 de marzo, le fueron retirados los cargos de Tentativa de Feminicidio y aborto a Rentano Ibarra, quien abandonó el reclusorio.

El único cargo imputado fue el de Violencia Familiar. Semanas después se supo que aunque América lo separó del equipo, jamás rescindió su contrato, y aunque se le prohibió la entrada a las instalaciones de Coapa, siguió cobrando su salario mensual.

En Mayo, Renato Ibarra reapareció pidiendo perdón en un video que circuló en redes sociales.

"Quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien, cómo me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona, voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados".

Renato Ibarra compartió el siguiente mensaje.



pic.twitter.com/QtmCZIT69f — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) June 26, 2020

Las palabras de Ibarra fueron duramente criticadas, pero la polémica siguió tras las declaraciones de Miguel Herrera

"Es jugador del club, la gente tiene que entender que nosotros no podemos decirle a Renato que no puede entrenar o negarle la entrada a las instalaciones porque automáticamente se vuelve en un agente libre y el América perdería una gran inversión en ese jugador".

Impunidad

Renato Ibarra no recibió sanción alguna en la Liga MX, las críticas pesaron, y Club América decidió mandarlo a préstamo con Atlas para el torneo Apertura 2020.

Cómo si el jugador no hubiese sido acusado de tentativa de feminicidio, Atlas lo recibió como un fichaje bomba, demostrando que el fútbol mexicano tiene un nulo conocimiento en temas de género.

El deporte no es ajeno a la violencia de género, la NFL ha multado y sancionado con partidos de suspensión, a algunos jugadores como Ezekiel Elliot. La pregunta es ¿qué protocolos debe tomar la Liga MX a partir de este y más eventos sobre la violencia de género?

Jugadores que no respetaron el confinamiento, sin multa o castigo

La fiesta de Jonathan Orozco, exportero de Santos Laguna, detonó en la cancelación del torneo Clausura 2020 por primera vez en la historia de la Liga MX.

El arquero celebró su cumpleaños número 34 en medio de la pandemia, sin respetar las medidas sanitarias, y rodeado de amigos y una banda. Las fotografías y videos de la fiesta fueron difundidas en redes sociales, a mediados de mayo.

Tras la celebración, Santos anunció que 12 de sus integrantes habían dado positivo a covid-19, dando un motivo más para que la Liga MX cancelara su torneo por primera vez en la historia.

Pese a las críticas, el cuadro lagunero no multó o castigó al jugador, quien solo se disculpó en redes sociales por lo ocurrido.

"Primero que nada, quiero aclararles que se me informó que fui positivo. Estoy bien, no tengo síntomas ni mi familia. Me siento mal, por mi familia, me siento apenado. Pido una disculpa, no es el ejemplo que quiero dar".

Jonathan Orozco confirmó ser portador asintomático de COVID-19.



"Hoy más que nunca debemos de cuidarnos."



-No sabe como contrajo el virus ya que no ha salido de su casa.

-Aceptó la reunión con la que se le ha involucrado.

-No ha tenido contacto con ninguno de sus compañeros. pic.twitter.com/4YXhupg78a — Ana Caty Hernández (@AnaCatyHdz) May 22, 2020

Al igual que Jonathan Orozco, el jugador de Chivas, Eduardo "La Chofis" López, fue exhibido por no respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, y asistir a una fiesta.

El mediocampista fue señalado en redes sociales por haber participado en una fiesta en plena pandemia, la cual se dio a conocer a través de un video que subió su novia, Paulina Rocha, en redes sociales.

Awwww kermoso se ve Chofis enamorado de su novia en una fiesta en la calle durante la cuarentena ???????? pic.twitter.com/ZWd2jWG0Nv — Ricardo (@raf_1908) May 17, 2020

En el video se ve a la Chofis sin cubrebocas en un evento que se habría realizado en plena calle.

La Liga MX no se manifestó al respecto en ninguno de los dos casos. Algo que en ligas como la Premier League habría sido motivo suficiente para sancionar a los jugadores.