Liga Mx quiso vetar al Dr. García y a Martinoli por esta polémica razón

"En otras épocas, no a nosotros directamente, pero presidentes de clubes llamaron a nuestros jefes y han pedido que Martinoli y García no narren sus partidos porque por culpa de nosotros pierden. Estamos en el último palco del estadio, a 250 putos metros de altura, y en qué momento nosotros vamos a tener injerencia en que fallen. Este estilo burdo, idiota que tenemos, a directivos de clubes no les ha gustado e intentaron boicotearnos", reveló García Postigo.