El plantel de Cruz Azul, liderados por Jesús Corona publicaron un video ante la crisis que vive la institución y las últimas polémicas de su Director Técnico, Pedro Caixinha. Además, publicaron un comunicado en donde responden al reportero de Televisa Deportes, César Martínez, a quien señalan por tratar de desprestigiarlos.

"El siguiente comunicado va relacionado en cuanto a los comentarios hechos por el reportero César Martínez, en el cual trata de desprestigiar y poner en tela de juicio el trabajo y esfuerzo de todos nosotros como jugadores, nosotros como jugadores comprometidos con la institución, con nuestra afición y en especial con nuestro entrenador Pedro Caixinha", dice Corona en la grabación.

Comunicado Oficial:

Nuestros jugadores están totalmente comprometidos y trabajando profesionalmente para lograr los objetivos planteados en este torneo.

Desestimamos cualquier información que pretenda poner en duda la honestidad e integridad del plantel.#UniónAzul pic.twitter.com/v9amuPOdHy — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 26 de febrero de 2019

El reportero, indicó que varios jugadores de La Máquina cementera están disgustados con el entrenador portugués y por lo mismo no rinden a su máximo nivel, aunque aclaró que esto no necesariamente es premeditado. Pero por el momento César Martínez no ha respondido al mensaje de Cruz Azul.

La de hoy de @ovaciones ... La operación cicatriz era necesaria y debía ser a tiempo... De inmediato (hoy) Peláez y Caixinha la iniciaron... pic.twitter.com/CurJVCzKQQ — César Martínez (@cesarmartinezmx) 26 de febrero de 2019

El equipo quiso mostrar que no hay desunión dentro del plantel, por lo que publicaron una foto en la que aparecen jugadores, cuerpo técnico y directivos, incluyendo a Ricardo Peláez.

