¡Leyendas! Patriots y Tom Brady conquistan su sexto anillo ante Rams

DANIELA MUÑOZ 03/02/2019 02:31 p.m.

Los New England Patriots conquistaron su sexto anillo en el Super Bowl LIII tras vencer 13-3 a Los Angeles Rams en el Mercedes-Benz Stadium. En un encuentro muy parejo, que vio hasta el último cuarto el primer Touchdown y las jugadas claves para que los liderados por Tom Brady igualaran a los Steelers como los máximos ganadores.

Los mejores momentos de la historia de la NFL

Sony Michel anotó en acarreo de dos yardas a mediados del último cuarto, Julian Edelman tuvo 10 recepciones para 141 yardas y Stephon Gilmore interceptó un pase a 4:17 del final y los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 13-3 a los Rams de Los Ángeles para ganar su segundo título de la NFL en tres años y el sexto desde 2001.

La sequía más larga previa sin un touchdown fue en el Super Bowl de 1989 entre los Bengals y 49ers cuando el primer touchdown fue anotado cuando faltaban 50 segundos para el final del tercer cuarto. San Francisco se impuso por 20-16.

REVIVE EN VIVO: Los Angeles Rams vs New England

¡PATRIOTS SON CAMPEONES DEL #SUPERBOWL OTRA VEZ! La fórmula Tom Brady + Bill Belichick ya suma seis anillos

#GoPats 13-3 #RamsHouse

It's good!



??: #SBLIII on CBS pic.twitter.com/MJkDulefVX — NFL (@NFL) 4 de febrero de 2019

¡GOL DE CAMPO! #SuperBowl! Patriots acarician el Vince Lombardi

#GoPats 13-3 #RamsHouse

¡Llegó la pausa de los dos minutos! Patriots tienen la ventaja en el #SuperBowl. Pats 10-3 Rams

4Q ¡PASE INTERCEPTADO! Stephon Gilmore se queda con el balón y los Rams contra la pared

El primer TOUCHDOWN del Super Bowl LIII

.@Flyguy2stackz scores the first TD of @SuperBowl LIII!@Patriots up 10-3.



??: #SBLIII on CBS pic.twitter.com/iEgjAq3TFw — NFL (@NFL) 4 de febrero de 2019

4Q ¡TOUCHDOWN DE PATRIOTS! New England hace la primera anotación del #SuperBowl hasta el cuarto cuarto. Sony Michel acarreó por el centro dos yardas, e l extra es bueno . Patriots 10-3 Rams

4Q ¡Primero y Gol! Brady mandó un pase profundo hasta Gronkowski para 29 yardas.

¡Tres y fuera! Los Pats encajonan a los Rams y comenzarán su ataque saliendo de su yarda cuatro

¡Llegamos empatados al último cuarto del Super Bowl LIII! Patriots 3-3 Rams

¡SE EMPATÓ EL #SuperBowl! Zuerlein no falló su intento de gol de campo de 53 yardas y se pone parejo el juego

Gran jugada defensiva de Jason McCourty, que alcanza a tumbar a Brandin Cooks cuando parecía ser el primer TD de los Rams. Da la impresión que Goff se tardó en realizar el envío.

Así de cerca estuvimos del primer Touchdown del partido pic.twitter.com/isLgr2unRH — Alberto García Ramos (@RealBetoGarcia) 4 de febrero de 2019

3Q De Brady a Edelman, a cuatro yardas para el primero y diez. En la siguiente acción los Pats no logran el pase completo, por lo que tendrán que entregar el balón.

3Q ¡Cerca de que llegara el Safety contra Goff en tercera oportunidad! Los Rams no consiguen el primero y diez, tendrán que regresar el ovoide

3Q ¡Primero y diez y mucho más para los Pats! Brady envió un pase corto a la izquierda hasta Edelman para 27 yardas

Brady + @edelman11 connect AGAIN.

This time for 27 yards. The longest play of the game so far.



??: #SBLIII on CBS pic.twitter.com/TnjSZw0P8M — NFL (@NFL) 4 de febrero de 2019

3Q Gurley acarreó detrás del ala izquierdo para cinco yardas; sin embargo, Chong se lesionó durante la jugada y sale del terreno de juego

3Q ¡Arranca la emoción del tercer cuarto! Los Rams arrancan su ofensiva saliendo de su yarda 25

¡Llegó el Medio Tiempo del Super Bowl! Patriots 3-0 Rams ¿Quién anotará primero en la segunda mitad?

¡CAPTURA de Patriots! Kyle Van Noy golpeó fuerte a Jared Goff para detener a Rams NFL

2Q Los Pats comienzan una nueva serie ofensiva saliendo de su yarda 17

¡GRAN RECEPCIÓN! Woods, con la marca del defensivo, lle queda con el balón

Así fueron los primeros puntos del SB

Con un intento de 42 yardas, los @Patriots consiguen los primeros puntos del Super Bowl ????#EverythingWeGot #LARams #NFLMX #SBLIII pic.twitter.com/umdR9mbwR1 — NFL México (@nflmx) 4 de febrero de 2019

2Q ¡Los Patriots pegan primero! Gostkowski estuvo a nada de fallar pero ahora sí logra los tres puntos

2Q Los Pats están territorio rival! Brady mandó un pase corto a la derecha hasta Edelman para 25 yardas

¡Terminó el primer cuarto del #SuperBowl!

#GoPats y #RamsHouse siguen con el marcador en blanco

1Q ¡Brady es capturado en segunda oportunidad por Franklin que provoca un balón suelto; sin embargo, Andrews lo recupera para los Pats

¡LOS PATRIOTS FALLAN EL GOL DE CAMPO!

GOSTKOWSKI lo falla y Nueva Inglaterra deja ir puntos otra vez en zona roja

White es detenido en tercera oportunidad, los Pats intentarán un gol de campo

Los Rams únicamente han tenido el balón en sus manos por 51 segundos

Segundo tiempo fuera pedido por Patriots en el primer cuarto. Ya sólo les resta uno para la primera mitad

1Q Aparece Gronkowski por primera vez en el partido y los Patriotas ya están en territorio de los Rams

That Tom Brady-@RobGronkowski connection.#EverythingWeGot pic.twitter.com/SVTUBrdWb9 — New England Patriots (@Patriots) 3 de febrero de 2019

1Q: Castigo de 15 yardas para los Rams

1Q Tercera oportunidad para los Pats. Brady encuentra a Julian Edelman para el primero y diez.

1Q Tercera oportunidad para los Pats. Brady encuentra a Julian Edelman para el primero y diez.

1Q: ¡Tres y fuera! Los Rams no pueden arrastrar las cadenas en tres oportunidades, tendrán que despejar el ovoide

Así fue el pase interceptado

Tipped and PICKED.@RamsNFL D with the early takeaway!



??: #SBLIII on CBS pic.twitter.com/5ptrKyiE9q — NFL (@NFL) 3 de febrero de 2019

1Q ¡INTERCEPTADO! Los Patriots no lograron llegar al medio campo, Brady envió un pase corto a Hogan, pero Littleton se queda con el ovoide

¡INICIA EL SUPER BOWL! Hoy se define al nuevo campeón entre Rams y Pats

EL VOLADO, los Rams lo ganan y Pats inician el ataque

¡Gladys Knight interpretó de manera maravillosa el Himno de los Estados Unidos!

La entrada de los Angeles RAMS

?? The #LARams taking the field! ??#SBLIII pic.twitter.com/8FLOf9Scyq — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 3 de febrero de 2019

Los PATS ya están en el campo del Mercedes-Benz Stadium

Yup.#EverythingWeGot | SBLIII pic.twitter.com/IXKYWxfwJ3 — New England Patriots (@Patriots) 3 de febrero de 2019

Llegó Tom Brady al estadio

QB at the SB.#EverythingWeGot | #SBLIII pic.twitter.com/gqwB85iVS4 — New England Patriots (@Patriots) 3 de febrero de 2019

Así luce el vestidor de Los Angeles Rams

Gameday threads. #SBLIII | #LARams pic.twitter.com/G0KyZ5FLyD — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 3 de febrero de 2019

Los Patriots mandaron un mensaje para sus haters

New England vs. Everyone#EverythingWeGot pic.twitter.com/YUtQhZQmXm — New England Patriots (@Patriots) 3 de febrero de 2019

Así luce el Mercedes-Benz Stadium

dmv

LEA TAMBIEN Tom Brady, el "patito feo" en el Draft de la NFL que hoy es leyenda ¿Sabes cómo llegó Tom Brady a los Patriots? Tuvieron que pasar 198 jugadores en el Draft antes de que fuera elegido

LEA TAMBIEN Llegaron los mejores MEMES previo al Super Bowl LIII Todos contra los Pats, estos son los mejores memes previo al Super Bowl LIII