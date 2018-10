Lewis Hamilton cierra en el Gran Premio de México su quinto título mundial

DANIELA MUÑOZ 28/10/2018 09:14 a.m.

Tal y como ocurrió el año pasado, el holandés Max Verstappen se adjudicó el triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el británico Lewis Hamilton se proclamó Campeón por quinta vez en la Fórmula 1.

En una accidentada tarde que contó con cuatro abandonos, uno de ellos del mexicano Sergio Pérez, el piloto de Mercedes conquistó su segundo título consecutivo para igualar los cinco del mítico Juan Manuel Fangio, al tiempo que el de Red Bull demostró que le sienta bien el trazado de la pista mexicana.

GRAN PREMIO DE MÉXICO EN VIVO:

#AccionLSR Lewis Hamilton, campeón de la Fórmula 1 2018, sorprendió a sus fans que lo esperaban al final del Gran Premio de México #MexicoGP #F1ESTA #GPMX pic.twitter.com/yfL8L6Uh11 — AcciónLSR (@Accion_LSR) 28 de octubre de 2018

#AccionLSR Así fue la premiación del Gran Premio de México, #Verstappen es aplaudido en el #MexicoGPhttps://t.co/poWDMcegFe pic.twitter.com/rJtpobTzix — AcciónLSR (@Accion_LSR) 28 de octubre de 2018

HAMILTON: "It's a very strange feeling... It wasn't won here, it was won with hard work through a lot of races. Fangio did it with Mercedes, so it's incredible!" #MexicoGP ???? #F1 pic.twitter.com/m21Jf7RJ0r — Formula 1 (@F1) 28 de octubre de 2018

"No dormí muy bien anoche", dice Vestappen

VERSTAPPEN: "The start was the key. I didn't sleep very well last night. Amazing job by the team, the car worked really well. It was a shame to lose Daniel" #MexicoGP ???? #F1 pic.twitter.com/6l8ugBhHyX — Formula 1 (@F1) 28 de octubre de 2018

Career win No.5 for @Max33Verstappen! ?? #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/OO4su3xnit — Formula 1 (@F1) 28 de octubre de 2018

Hamilton se convierte en cinco veces campeón de la Fórmula 1

??????????@LewisHamilton is a FIVE-time world champion!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/lRx0tVl1zA — Formula 1 (@F1) 28 de octubre de 2018

Vestappen se lleva el Gran Premio de México

It´s a fifth career win and back to back triumphs for @Max33Verstappen in Maxico! ?????? #MexicoGP pic.twitter.com/78rYn646D4 — Red Bull Racing (@redbullracing) 28 de octubre de 2018

A tres vueltas del final, Max Verstappen continúa al frente

Así las cosas





Daniel Ricciardo rebasa a Hamilton y se ubica en el tercer puesto

El mexicano Checo Pérez; el tercer piloto que abandona la competencia

Vettel rebasa a Hamilton y se posiciona en el segundo puesto

Vettel rebasa a @LewisHamilton y ya ocupa el segundo lugar. ????#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/mPLgmxRoLr — Mexico Grand Prix???? (@mexicogp) 28 de octubre de 2018

Carlos Sainz de Renault Sport Formula One Team, se convierte en el segundo piloto en abandonar la carrera ?? Virtual Safety Car ??



Sainz has ground to a halt in the stadium - that's his race done ?#MexicoGP ???? #F1 pic.twitter.com/lc8Jvmp2Qy — Formula 1 (@F1) 28 de octubre de 2018

Hasta el momento, así vamos: Vuelta 20/71:



1.VER

2.HAM

3.RIChttps://t.co/HxTNKD0K3Ahttps://t.co/JGmnMuXjKz

6.RAI

7.PER

8.SAI

9.HUL

10.MAG#MexicoGP #F1 #F1ESTA — Mexico Grand Prix???? (@mexicogp) 28 de octubre de 2018

¡Fernando Alonso queda fuera del Gran Premio de México en la quinta vuelta tras un contacto con Ocon!

¡NO FERNANDO! ¡TU NO FERNANDO! ????



El piloto español se retira de la carrera por un incidente en la largada. No pudo componer y hay banderas amarillas en el #GPMX#MéxicoGP EN DIRECTO

?? https://t.co/r8lTGYVpRR #MARCAtuF1 pic.twitter.com/lH8rjs4QGG — MARCA Claro (@MarcaClaro) 28 de octubre de 2018

La primera vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Así ruge la gran F1ESTA mexicana:

Ya suena el mariachi en el Gran Premio de México

This is how we warm up for the #MexicoGP...



The mariachi band in the paddock give us their unique interpretation of @BrianTylerMusic's #F1 theme ?????? pic.twitter.com/IJDurQhBX0 — Formula 1 (@F1) 28 de octubre de 2018

Así luce el Autódromo Hermanos Rodríguez a unas horas de la carrera

'Checo' Pérez mandó un mensaje a la afición

Hoy teníamos el ritmo suficiente para entrar a la Q3, pero decidimos ir a una estrategia diferente a la de nuestra competencia más cercana. Mañana espero darles una súper carrera y sumar grandes puntos. ¡Gracias a todos por su apoyo! #MexicoGP #F1ESTA pic.twitter.com/BPEFmFuNxI — Sergio Pérez (@SChecoPerez) 28 de octubre de 2018

Horarios de pista para el GP México

¡Llegó el día!

dmv

