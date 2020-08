Lewandowski afirma que él merecía el Balón de Oro

Robert Lewandowski aseguró que el premio a mejor jugador del mundo lo merece él. Luego de su estupenda temporada con el Bayern Múnich, el polaco no pudo ser galardonado con el Balón de Oro debido a que la revista France Football canceló la edición de este año.

(Foto: Twitter @FCBayernES)

Robert también mencionó "Me hubiera dado el Balón de Oro a mi mismo. Ganamos todo y he sido el máximo goleador en todas las competiciones." Asimismo, preguntó "¿No es que cualquier futbolista habría ganado el Balón de Oro conseguido lo que yo he hecho?" haciendo alusión a que ganó todo con los bávaros esta temporada.

Lewandowski también comentó el resultado del encuentro ante el Barcelona en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, "Sabíamos que ganaríamos al Barca. Algunos dijeron que ganaríamos 5-1. Fue increíble los últimos minutos cuando sabían que no podían hacer nada" dijo.

(Foto: EFE)

Aunque el evento del Balón de Oro se haya cancelado este año, el polaco podría ser reconocido como mejor jugador del mundo por la FIFA con el premio The Best, ya que en su lista de títulos, esta temporada acumuló la Bundesliga, la Pokal y la Champions League. Con un total de 55 goles en 47 encuentros y siendo el goleador de todas las competiciones.

(Por: Mariana Aguilar)