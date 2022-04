"Les voy a echar al Chapo Guzmán": El día que JC Chávez amenazó a los del anexo

"Ya cuando se van mis hijos y mi esposa, me dice el padrino ´ven tantito, que hay una gente que te quiere conocer´; y ahí voy, con mi ego, y que me cierran la puerta, y voy viendo como 120cabrones, todos cochinos y mugrosos, y me dicen ´échale humildad´. Le dije que estaba pendejo, que si no sabía quién era yo, y me dijo que era un adicto más", recordó Chávez.