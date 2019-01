Las últimas palabras de Iván Marcone a la afición de Cruz Azul

REDACCIÓN 12/01/2019 02:44 p.m.

Iván Marcone abandonó la Ciudad de México y a Cruz Azul para integrarse a su nuevo equipo, Boca Juniors. Antes de tomar su vuelo a Argentina, El ´Capo´ dejó un mensaje para la afición celeste, que se siente dolida con su partida: si algún día vuelve a México será para jugar con los celestes.

"Me voy agradecido, he aprendido mucho en México, si vuelvo, será para jugar en Cruz Azul"

Marcone sumó 20 partidos con la playera de los cementeros para un total de mil 635 minutos. Fue parte clave del plantel de Pedro Caixinha la temporada anterior para conseguir el título de Copa MX y colarse a la final de la liga.

Luego de seis meses en Cruz Azul, se ganó el apreció de la afición celeste y antes de partir el argentino envió un mensaje de despedida a todos los seguidores cementerios.

"No conseguimos la Liga que era lo más importante pero, en todo sentido, me voy muy contento de México. En todos lados me trataron de buena manera. El cariño que me dio la afición me hizo sentir muy cómodo".

'Me voy muy contento de Cruz Azul y de México'



Las palabras de despedida de Iván Marcone



?? @Felix_Zapata pic.twitter.com/utI8nLAzpL — CANCHA (@reformacancha) 12 de enero de 2019

Marcone, se va con el cariño que le mostraron los seguidores celestes en todo momento: "Me ha hecho sentir muy cómodo, me ha hecho sentir en mi casa. Creo que mi buen rendimiento, si es que lo hubo, fue gracias a ellos, la verdad que traté de dar lo máximo en la cancha desde el primer día que llegué, en cada entrenamiento. Me llevo el gran cariño y gran recuerdo de esa gran afición".

También habló sobre los responsables de darle una nueva cara a Cruz Azul, Pedro Caixinha y Ricardo Peláez, quienes fueron los encargados de fichar al argentino.

"Estoy muy agradecido con los dos, Pedro es un excelente entrenador, es un cuerpo técnico maravilloso tanto en lo humano como en lo deportivo. Ricardo fue la persona que hizo que yo pudiera venir, siempre voy a estar agradecido con él. Creo que me voy con ganar de aprender más de los, les deseo todo el éxito del mundo", declaró.

