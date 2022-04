Las razones de Many "Pacman" Pacquiao para tener de ídolo a JC Chávez

Manny Pacquiao confesó en su libro autobiográfico Pacman: My Story of Hope, Resilience and Never-Say-Never Determination que su ídolo es Julio César Chávez por las siguientes razones.

"Recuerdo que todo el tiempo veía VHS de mi peleador favorito: Julio Cesar Chávez", escribe Manny Pacquiao en su libro.

Él era emocionante, era un deporte en sí mismo. Así que lo estudié, como lo hice con todos los peleadores. Pero con Julio César Chávez estudie más que su técnica y sus peleas. Estudié el nivel de emoción que él generaba. Así que cuando empecé a boxear, aspiraba a emocionar a mis fans lanzando el golpe más duro que el mundo pudiera ver

Pacquiao asegura que no le gusta que le peguen, pero que es algo que tuvo que aprender y asimilar.

"Quiero que la gente sepa algo sobre mí algo que mucha gente no sabe: no me gusta que me peguen", agrega Pacquiao. "Me he acostumbrado a eso a lo largo del tiempo. Y es producto de la emoción que he querido generar, pero realmente no me gusta que me peguen.

Déjenme me explico. Cuando era un niño en Kibawe, Filipinas, aprendí que todos tienen la habilidad de crear sus propias oportunidades. Ya sea través de la buena fortuna o del trabajo duro. Pero, además de esas cosas, me di cuenta de que, si estás en el negocio de las ventas, y tú eres el negocio, hay dos cosas más importantes que necesitas. Necesitas ser capaz de atraer la atención de la gente y necesitas ser único".

LAS RAZONES POR LAS QUE JC CHÁVEZ ES EL ÍDOLO DE PACMAN

Pacman aprendió de JC Chávez:

- A ser un peleador que generara emociones y guerras sobre el ring.

- Aprendió, no sólo a noquear a sus rivales, sino que también tiene que correr riesgos de recibir golpes para poder cautivar a los aficionados al boxeo.

- El filipino entendió también de Julio César Chávez que no sólo pegar fuerte es importante, sino que también hay que resistir golpes para poder crear emociones.

"Después aprendí que los golpes duros no son suficientes", explica Pacquiao.

Me di cuenta que no sólo necesito noquear a mis rivales, sino que necesito que también me peguen, aunque eso no me guste. ¿La razón? Necesito crear una guerra dentro del ring. Una guerra es mucho más emocionante que una pelea de un solo lado. Quería intrigar a la audiencia y cautivarla, darles algo que los mantuviera al borde de sus asientos. Esto es emoción. Esto es suspenso. Así es como me convertí en alguien de quien la gente hablara

Es por eso que, de Julio César Chávez, Manny Pacquiao aprendió que tenía que ser emocionante.

"Así que cuando la oportunidad salió para que yo peleara por dinero, yo sabía que tenía que ser más que un buen peleador que ganara peleas", explica Pacquiao. "Tenía que ser emocionante, tenía que crear emoción. Tenía que convertirme en el tema de conversación de todo el pueblo, de todo el país y de todo el mundo".

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE EXPRESA SU ADMIRACIÓN

En diversas ocasiones, Manny Pacquiao ha mencionado que Chávez es un ídolo para él, y cada que lo ve, lo saluda y lo abraza con alegría.

Hay que recordar que, en una entrevista de 2012, Paquio refrendó su idolatría por Chávez.

"Este señor (Julio César Chávez) es mi ídolo del boxeo, mi favorito de todos", comentó Pacquiao junto a Chávez en una entrevista con TV Azteca previo a su revancha con Timothy Bradley.

"Cuando empecé a boxear en 1992, tenía muchos VHS con peleas de él", añadió en ese entonces.