Las polémicas jugadas que habrían cambiado la historia del futbol con el VAR

El VAR está en el ojo del huracán luego de la victoria de Chivas ante Toluca, en donde las polémicas decisiones del VAR anularon el gol del empate de Los Diablos Rojos y el Rebaño Sagrado se mantuvo invicto para conquistar el liderato de la Liga MX.

El sistema de asistencia por video al referí (VAR) no ha sido bien recibida por muchos aficionados del futbol mundial, quienes argumentan su disgusto por las polémicas, sus fallas y hasta por que retrasa el juego. Aunque en otros partidos ha sido de ayuda es casi imposible no imaginar cómo hubiera cambiado la historia del futbol de haberse usado en VAR en el pasado.

En Acción LSR te presentamos algunas de las jugadas polémicas que hubieran cambiado si el VAR

La Mano de Dios

La polémica jugada de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 ha pasado a la historia como ´La Mano de Dios. De haber existido el VAR, ese gol habría sido anulado al notarse que el argentino empujó el balón con la mano.

De hecho el mismo Maradona ha reconocido lo que hubiese pasado con su polémico gol: "Me puse a pensar y, claro, con tecnología ese gol no habría contado, no lo habrían convalidado. Y te digo más: en el Mundial de 1990 también usé la mano contra la Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra. En aquel momento el árbitro tampoco la vio, ¡tuvimos suerte!. Pero en aquella época no había posibilidad de usar la tecnología, hoy es otra historia", señaló Maradona.

El robo de Stamford Bridge

Uno de los partidos que siempre tendrá en la polémica al Barcelona es el famoso ´Robo de Stamford Bridge´ o el ´robo más grande en la historia del futbol´. Un 6 de mayo de 2009, se disputaba la vuelta de la semifinal de la Champions League entre Barcelona y Chelsea. En el partido se dieron muchas situaciones en donde parecía que el árbitro noruego, Tom Henning, estaba de lado de los dirigidos, en ese entonces, por Pep Guardiola.

Los hechos más recordados son los cuatro penales que el juez no cobró, y que, si los cobraba, posiblemente hubiese cambiado la historia del partido y del futbol, ya que a partir de ese año comenzaría la hegemonía blaugrana en el futbol.

No era penal

Para muchos aficionados mexicanos, la Selección Mexicana pudo cambiar su historia en el Mundial de Brasil 2014. El ´Tri´ parecía que por fin se encaminaba a unos cuartos de final en una Copa del Mundo. Cuando vencía 1-0 a Holanda a los 88 minutos de los octavos de final en el Estadio Castelao, en Fortaleza, Sneijder anotó el empate.

Cuando todo parecía que el partido se definiría en tiempos extras, llegó el hipotético penal de Rafael Márquez sobre Arjen Robben, Huntelaar anotó el gol desde los 11 pasos, Holanda eliminó a México y comenzó la historia del famoso ´No era penal´ que ha marcado el futbol mexicano.

En esta época con el VAR, el árbitro habría pedido la asistencia para juzgar la jugada como pena máxima o amonestado a Robben por fingir y lanzarse un clavado.

La mano de Thierry Henry

Usando la mano, ´Titi´ evitó que un balón saliera del campo y la jugada terminó en gol. Una revisión en video hubiera determinado la falta y una tarjeta para el francés.

El gol de Lampard contra Alemania en 2010

En el Mundial Sudáfrica 2010 la polémica envolvió al partido entre Inglaterra y Alemania. Iban 38 minutos, Alemania ganaba 2-1, el tiro de Lampard rebotó en el travesaño y, se metió al arco pasando la línea por unos 40 centímetros, aunque la pelota después salió. Todos vieron el gol, menos Jorge Larrionda las repeticiones recorrieron el mundo con la certeza de que era gol. Con la tecnología de línea de gol, o el VAR, ese gol se podría haber dado por válido.

El gol de Geoffrey Hurts

Una de las jugadas más controvertidas de la historia de los mundiales le dio a Inglaterra su única Copa del Mundo en sus vitrinas, pero el balón nunca entró por completo.

