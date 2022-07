Las polémicas de Tata Martino con la Selección Mexicana

El futbol mexicano vive uno de los peores momentos, no solo en la Selección Mexicana mayor, la crisis se ha extendido a otras categorías e incluso a la Liga MX que ya ha sido superada por la MLS en algunas competencias.





Mientras el camino de México en Qatar no luce esperanzador, Gerardo El Tata Martino, técnico del Tri, sigue dando de qué hablar, y este fin de semana hizo enfurecer a aficionados, exjugadores y hasta periodistas.





El Tata no tiene contento a nadie en México, recordando los fracasos de hace un año perdiendo las dos finales consecutivas ante Estados Unidos en la Copa Oro y en la Liga de Naciones de la Concacaf.





Sumado a eso, el Tata generó polémica por no estar pendiente de la Liga MX, pero sí de su viaje para ver un partido de la liga de futbol de Argentina.





En Acción LSR recordamos los momentos más polémicos de Gerardo El Tata Martino al frente de la Selección Mexicana.





El polémico viaje de Martino





El Tata fue captado en una foto con Lionel Scaloni, entrenador de Argentina en el estadio Marceó Bielsa, luego del encuentro entre los equipos de Newell´s Old Boys y Racing.





Tras salir a la luz, usuarios, periodistas como Martinoli, y exjugadores como Tito Villa, acusaron a El Tata de no estar al pendiente de los jugadores de la Liga MX, y sí de la liga argentina, pese a que Atlas y Cruz Azul se enfrentaron este fin de semana, y porque el entrenador no ha convocado a ningún jugador bicampeón.





"No tengo equipo"

Luego de conseguir el boleto a Qatar, la Selección Mexicana comenzó su camino de preparación hacia el Mundial, primero venció a Nigeria con dificultad 2-1.





Después Uruguay aplastó al Tri con un contundente 3-0 y durante la transmisión el técnico fue captado diciéndole a sus auxiliares "no tengo equipo".





El Tata fue señalado por no convocar a diferentes jugadores y no lograr mucho con jugadores como Raúl Jiménez, Héctor Herrera, que no viven un buen momento.





No convoca a jugadores del Atlas





Una de las polémicas más recientes de Em Tata es la no convocatoria a jugadores que militan en el actual bicampeón del futbol mexicano, el Atlas.





Tata no ha optado por jugadores como Luis "Hueso" Reyes o a Aldo Rocha, quienes han tenido mejores momentos que los errores de Héctor Herrera o Jesús Gallardo que tanto han afectado al Tri.





Veto a Chicharito





La ausencia de El Chicharito Hernández en la Selección Mexicana ha dado de que hablar durante meses. El 7 de septiembre de 2019, el jugador del LA Galaxy fue convocado por última vez. Y hoy en día se encuentra vetad9, aunque nunca se ha esclarecido el por qué, se piensa que fue por una fiesta con sus compañeros.





Desde entonces, Chicharito no es tomado en cuenta por Tata Martino, pese a que el jugador ha tenido buenos momentos con LA Galaxy, sumando goles importantes, algo que le hace falta al Tri.





Lo que ha trascendido es que Javier Hernández no acudirá con la selección al Mundial de Qatar 2022.

