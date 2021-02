Las pendejadas que hago son naturales: JC Chávez Jr.

En días pasados, el boxeador Julio César Chávez Jr se convirtió en el centro de burlas por subir videos, y ahora ha explicado que todo lo sale de su boca y hace, es de forma natural sin tener que fingir.

En un video publicado, Chávez Jr. explica:

“He descubierto que todas las pendejadas que digo, son naturales y como ahorita es lo de la cuarentena, como yo no tomo alcohol, digo yo, me aburro, me aburro a veces, y esa es la clave”.

En días pasados el mexicano compartió videos bailando y hablando sobre el coronavirus de forma “graciosa”.

Ante la pandemia del covid-19, el boxeador se ha encontrado regularmente activo en sus redes sociales, debido a la cuarentena. Es por ello que los usuarios se han estado burlando de él.

(Diego Gómez García)