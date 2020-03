Las mujeres deportistas que ganaron medalla de oro contra el machismo

Por décadas las mujeres deportistas se han enfrentado a la discriminación, pero siempre hubo quienes defendieron sus derechos para mejorar sus condiciones y las de las siguientes generaciones.





Este viernes 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer, un día para conmemorar la lucha de la mujer por la igualdad y la equidad de derechos en todos los ámbitos de la sociedad.

En el deporte mundial hay muchas pioneras que derribaron barreras y siguen contribuyendo a normalizar y maximizar la presencia femenina en el deporte mundial. Por este motivo, en Acción LSR recordamos a las mujeres que lucharon contra el machismo en el deporte.

Kathrine Switzer, la mujer que derrotó al machismo corriendo un maratón

La icónica foto donde una mujer corre un maratón exclusivo de hombres, tiene una historia importante de recordar en el Día de la Mujer. La estadounidense Kathrine Switzer es mundialmente conocida por ser la primera mujer que corrió y completó oficialmente una prueba de 42 kilómetros con un dorsal.

La hazaña ocurrió en Boston el 19 de abril de 1967, la prueba estaba destinada exclusivamente a los hombres, pero ella decidió situarse en la línea de salida y comenzar a correr.

Pese a que muchos de los organizadores y la seguridad intentaron impedirlo, empujándola, jaloneándola y bloqueando su paso, la originaria de Alemania, pero nacionalizada estadounidense, consiguió acabar la prueba en 4 horas y 20 minutos.

Switzer y su dorsal 261 se convirtieron desde entonces en un referente para el deporte femenino, siendo un símbolo de lucha por la igualdad de género.

Para su inscripción al maratón, la estadounidense, decidió utilizar sus iniciales K.V. Switzer para que la organización no detectara su sexo, y lo logró. Al engañar a los organizadores, la corredora logró tomar salida junto a su pareja, su entrenador y otros corredores que la apoyaban. Ellos también aparecen en las míticas postales, pues fueron quienes impidieron que a Switzer le fuera retirado su dorsal.

Desde aquel maratón, Katherine siguió participando en diferentes maratones. En 1974 conquistó el de Nueva York y quedó segunda en el maratón de Bostón en 1975, donde logró su mejor marca con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 37 segundos.

Lo más importante para la maratonista estadounidense fue lo que logró para las siguientes generaciones, abriendo camino a las mujeres hacia la igualdad de participación en las pruebas de fondo. Con solo 20 años, Katherine quería demostrar que las mujeres podían completar la carrera y también que podían competir, por lo que su hazaña le dio la vuelta al mundo.

Allyson Félix, por las mamás deportistas

Durante el Mundial de Atletismo de Qatar, Allyson Felix pasó a la historia del deporte. La corredora estadounidense superó el récord de medallas que ostentaba Usain Bolt (con 11 oros mundiales) y se hizo con su duodécimo medalla de dorada para convertirse en la atleta más ganadora en la historia de estas competencias.

Felix de 33 años ganó una nueva medalla de oro en la competencia 4x400 mixto, instaurando un récord mundial de 3:09:34.

Esta es su primera competencia desde la llegada de su primera hija, Camryn, que nació en noviembre pasado. En mayo, la atleta oriunda de Los Ángeles, California, se unió a las denuncias de discriminación de más compañeras y en una columna publicada en The New York Times, contó que Nike le había ofrecido un nuevo contrato a la baja (un 70 por ciento inferior al anterior, que terminó a finales de 2017) tras decidir ser madre en 2018.

Pidió garantías de que no sería penalizada si rendía por debajo de su nivel en los meses anteriores y posteriores al parto. La respuesta fue negativa. Así, Allyson, tras competir por primera vez en 13 meses, puso fin a las negociaciones con Nike para firmar con la marca Athleta.

Sin embargo, en junio ganó la batalla, y en una publicación compartió que Nike le anunció una nueva política contractual no discriminatoria a las deportistas por ser madres.

"Si la atleta queda embarazada, Nike no puede aplicar ninguna reducción relacionada con el rendimiento (si se diera el caso) por un período consecutivo de año y medio, comenzando ocho meses antes de la fecha del parto. Durante dicho periodo, Nike no puede rescindir ningún contrato si el atleta no compite debido al embarazo", se lee en la carta que la empresa le mandó a la corredora.

Un partido histórico para la igualdad: La Batalla de los sexos

En 1973 un partido histórico significó un gran avance por la igualdad del deporte blanco. Dos tenistas norteamericanos disputaron uno de los partidos más decisivos para la historia del tenis femenino.

Aunque todo el mundo estuvo pendiente de la pista, se calcula que fue visto por más de 90 millones de personas, el resultado tendría, en realidad, más repercusiones fuera de ella.

En 1973, la tenista Billie Jean King de 29 años derrotó al excéntrico Bobby Riggs de 55 años, que la había retado a un partido para dejar clara la superioridad masculina en el tenis y confirmar la teoría de que las mujeres no eran capaces, ni física, ni psicológicamente, de aguantar un partido a tres sets contra un hombre, un trato discriminatorio hacia las tenistas.

Para erradicar tal trato, algunas tenistas que pasaron de ser ´teloneras´ de los hombres, quienes llegaban a percibir premios diez veces más grandes que ellas, decidieron fundar la Virginia Slim International. Esto les valió la expulsión de la ATP (Asociación de Tenis Profesional), dirigido por Jack Kramer un tenista que afirmaba las mujeres debían estar en su casa y no intentando jugar al tenis.

Pero todo cambio con la llamada ´Batalla de los sexos´, como se le conoció al partido entre Billie Jean King y Bobby Riggs, pues supuso el inicio de la WTA (Women´s Tennis Association), fundada también por King, que inició una etapa de mayor igualdad en el tenis.

Años atrás de este histórico duelo, en 1951, se dio otro gran paso en la igualdad del tenis entre hombres y mujeres. La International Labour Organisation se juntó para discutir la igualdad de pago entre hombres y mujeres.

Muchos de los grandes slams pagan hoy premios iguales a hombres y mujeres. Sin embargo, aún siguen siendo discriminadas de muchas formas. Entre ellas, los horarios de los partidos con poca audiencia, reservando el horario estelar para los hombres y las transmisiones.

Maribel Domínguez

La mejor futbolista mexicana de la historia fue fuente de inspiración para cientos y hasta miles de niñas que amaban el futbol y soñaban con algún día jugar como profesionales, seguramente ídola de las generaciones que ahora compiten en la Liga MX Femenil.

"Marigol", como se le conoce, fue la encargada de marcar el único gol en el Mundial Femenil de 1999 y pieza clave para que la selección regresara a una justa olímpica en 2004.

Ese mismo año su historia fue conocida en todo el mundo cuando llegó a un acuerdo para jugar con el Atlético Celaya de la entonces Primera A, hoy Ascenso MX, y así incursionar en el futbol profesional varonil.

La Federación Mexicana de Futbol lo vio con buenos ojos, pero no así la FIFA, órgano que impidió el traspaso debido a que se prefería mantener claramente la división entre ambas ramas, aunque el futbol femenil en esa época no tenía el impacto que actualmente ya se puede visualizar mundialmente.

Sin embargo, en 2006 fue fichada por el Barcelona de la Superliga Española. En 2011 disputó el Mundial de la rama y en ese mismo año logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Actualmente es la máxima anotadora en la historia del selectivo nacional, además de que es la que más juegos ostenta.

Después de disputar el preolímpico rumbo a Río 2016, decidió llevar su carrera profesional a los banquillos. En 2017 se incorporó al cuerpo técnico de Christopher Cuéllar, como auxiliar técnica de la Selección Mexicana Sub17. Actualmente es la directora técnica de la Selección Sub15.

Ada Hegerberg, el balón de oro que no fue al Mundial

La gala del Balón de Oro 2018 tuvo a la primera mujer ganadora en la historia, la noruega Ada Hegerberg, quien lamentablemente vivió un momento incómodo y que generó muchas críticas luego de que el presentador, Martin Solveig, le preguntara su sabía hacer twerking, algo que nunca le habría preguntado a Lukas Modric, el ganador en la rama varonil esa noche.

La ganadora del premio a la mejor futbolista del mundo, subió a recibir el premio, y fue cuando el presentador hizo la pregunta: "¿Puedes hacer twerking?

Ante esto, Hegerberg molesta contestó "No", y se alejó mientras el presentador se reía.

Este momento y las malas condiciones que viven las futbolistas en comparación con los hombres, llevaron a Ada Hegerberg a no presentarse al Mundial Femenil de Francia 2019, como protesta.

Cabe resaltar que, en México, Hegerberg se volvió la protagonista de la campaña #MoreThanAPayCheck (más que un cheque de pago), una iniciativa que buscó demostrar las malas condiciones que viven las jugadoras en comparación con los hombres, y que demostró que no solo tiene que ver con la brecha salarial.

La campaña creada y difundida por Versus cuestionó el motivo por el que Hegerberg no participó en el Mundial. La organización, liderada por la periodista deportiva, Marion Reimers, visibilizó la violencia de género y desigualdad en el deporte, buscando respaldar la lucha de la primera mujer ganadora del Balón de Oro.

¿Ya conoces esta campaña de @mexicoversus ? ¿Dónde está Ada Hegerberg? La Copa del Mundo Femenil recién arrancó, hoy Noruega juega contra Francia y la mejor futbolista del mundo no participará. ¿Por qué? #MoreThanAPayCheckpic.twitter.com/BCzLmOVthE — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) June 12, 2019

"Ada está intentando dejar su deporte mejor que como lo encontró. Y eso es algo común en el deporte femenil, yo no he visto que hombres dejen de competir por dejar mejor su deporte; Muchas personas se han preguntado porque ella no está en la Copa del Mundo, porque imagínate un Mundial de Messi", señaló la periodista de Fox Sports en una entrevista con La Silla Rota en 2019.

Ada Hegerberg no solo es la única mujer en obtener un Balón de Oro, también posee grandes éxitos. En mayo de 2019, conquistó con el Olympique de Lyon su cuarto título de la Champions League al anotar tres goles. Y en su mejor momento, la futbolista noruega decidió alzar la voz no asistiendo al mundial, un fuerte sacrificio.

Marta da Silva

Marta Vieira da Silva, es la máxima anotadora en la historia de los mundiales, sin importar género.

Vieira nació en 1986, pero fue en la década de los 90, cuando Marta dio sus primeros pasos en el futbol. Su madre, descubrió que su pequeña hija en vez de ir a la escuela, dedicaba horas a jugar el deporte que se creía era solo para hombres, y de todas las formas quiso evitar que su hija soñara con ser futbolista, nunca lo logró.

Pese a su magia de pequeña, la gente ignoró sus goles, sus gambetas, por ser mujer. Sin embargo, Julio de Frei-tas, un profesor de gimnasia, la descubrió en un torneo para niños, en donde Marta era el mayor talento.

La futbolista brasileña vio en el futbol, como otros jugadores, una vía de sacar a su familia adelante. Pero ella enfrentó, además, los obstáculos que le impusieron por ser mujer.

De acuerdo a El Comercio, en 1940, 45 años después de que el futbol femenil llegara a Brasil, se prohibió que una mujer tocara un balón. El veto terminó hasta 1971, pero la negación de la sociedad en Brasil, duró muchos años más.

Con 14 años, Vieira tomó la gran decisión, tomó una maleta, y salió de su casa ubicada en Dois Riacho, del estado brasileño Alagoas, y tomó rumbo a Río de Janeiro con el objetivo de probarse en el Vasco da Gama, uno de los pocos clubes que tenían equipo femenil.

Marta Vieira logró quedarse. Cuando firmó su primer contrato pidió que el dinero fuera para doña Tereza, su madre.

Luego de cuatro años en el futbol brasileño (2000-2004), da Silva tuvo su primera oportunidad en el extranjero y con 18 años, fichó por el Umea IK de Suecia.

Así, se hizo conocida en Europa y hoy es considerada la mejor futbolista del mundo. Vieira rompió con los estereotipos de género y logro abrir camino a las niñas que quieren jugar futbol.

La brasileña es embajadora de la Organización de Naciones Unida (ONU) para luchar contra el sexismo en el deporte.

Marta ha sido nombrada mejor jugadora del mundo en seis oportunidades por la FIFA, y en 2018 ganó el premio The Best. Sin embargo, se le ha resistido una Copa del Mundo.

En 2019, da Silva rompió dos récords, se convirtió en la única en marcar en cinco ediciones distintas de un Mundial, y con 17 goles, se convirtió en la máxima goleadora en la historia de los mundiales, superando por uno al alemán Miroslav Klose.

Serena Williams

En julio de 2019, una encuesta realizada por YouGov generó polémica al revelar un dato sorprendente: uno de cada ocho hombres encuestados creían que podrían ganarle un punto en un partido a la tenista Serena Williams. ¿por qué?, por ser mujer.

Sin embargo, la mejor tenista de la actualidad demostró que nadie puede contra ella, y decidió responderles a esos "uno de cada ocho hombres", aceptando el reto de un grupo de vloggers, que intentaron jugar con ella y al menos, contestarle un saque.

Uno de cada ocho hombres: "Puedo ganar un punto a Serena Williams".



Serena Williams ??????pic.twitter.com/YzZZSlSSJQ — Mamen Hidalgo (@Mamen_Hidalgo) July 20, 2019

El momento que fue grabado, resultó muy divertido para la menor de las Williams, quien no dejó de reír a lo largo de su exhibición.

Tras el reto, Sereno dejó claro que la realidad deja los resultados de esa encuesta por los suelos.

Elba Selva

La foto en blanco y negro no figura en ningún libro de historia, pero representa una parte fundamental del futbol argentino femenil: las 17 mujeres que aparecen sosteniendo un banderín fueron las primeras futbolistas de Argentina en jugar un Mundial.

Antes de que Diego Armando Maradona se convirtiera en leyenda en México 86 al marcar dos goles históricos ante Inglaterra (La Mano de Dios y el Gol del Siglo), hubo una futbolista, Elba Selva que hizo lo mismo que el astro argentino, pero al doble: le marcó cuatro goles a Inglaterra, en lo que significó la primera victoria de la albicelestes en un Mundial ante Inglaterra.

Lamentablemente, Elba Selva, no le dio la vuelta al mundo porque se trataba del futbol femenil.

El 21 de agosto de 1971, Elba Selva y la selección femenil argentina vencieron 4-1 a Inglaterra en un colmado Estadio Azteca en el Mundial de México 1971. Toda un hecho histórico que superó todas las adversidades, habían viajo sin entrenador, sin médico, ni si quiera tenían botines, a su primera Copa del Mundo. Y fue la primera victoria: en el debut habían caído ante México 3-1.

Aquel Mundial lo disputaron seis países. Además de Argentina, Inglaterra y México (Grupo A), estuvieron presentes Italia, Dinamarca y Francia (Grupo B). Y el certamen -en el que Dinamarca fue campeón al vencer 3-0 a México en la final- quedó como un hito en la historia del fútbol femenino, pues la FIFA no lo había reconocido, pero era el primer Mundial Femenil que se realizaba en la historia del futbol.

La organización de México 1971 se hizo cargo de ellas y Norberto Rozas las guío desde el segundo partido del campeonato. En 2018, las mismas futbolistas que hicieron historia alzaron la voz con las nuevas generaciones para pedir que el 21 de agosto sea el día oficial de la futbolista.

En enero Elba Selva, la mujer que hizo historia ante Inglaterra antes de Maradona, cumplió 74 años y hoy sigue de cerca el futbol femenil con la Asociación Las Pioneras del futbol femenino argentino.

(Daniela Muñoz)