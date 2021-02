Las mejores imágenes del homenaje a Gianna y Kobe Bryant en el Juego de Estrellas de la NBA 2020

Los homenajes a Kobe Bryant no terminan. Tras la muerte de la leyenda de la NBA y su hija en un accidente de helicóptero, el Juego de Estrellas de la NBA, incluyó una serie de videos, canciones, mensajes de otros exjugadores y en cada momento se recordó a el exjugador de los Lakers.

Con un mensaje de Earving Magic Johnson, otra leyenda de los Lakers, se inició el homenaje.

“Nunca vimos un jugador como Kobe Bryant. 81 puntos en un partido, 60 en el último, cinco anillos de NBA. Pero lo que me llena de orgullo cuando pienso en Kobe es que millones de personas en Los Ángeles no tiene hogar y Kobe siempre ayudaba a hogares y comedores. Además, se destacaba su pasión de ser un gran padre y esposo”, sostuvo Johnson.

En el homenaje también se guardó silencio por ocho segundos. Este lapso también en honor al 8 que usó en su jersey con los angelinos en el principio de su carrera.

8 segundos de silencio en Chicago por la muerte de Kobe Bryant: las figuras más grandes de la #NBAxESPN recuerdan a la Mamba. Sumate a #ESPN que se viene el #NBAAllStar. pic.twitter.com/cfTqC3T8PE — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2020

Además, el comisionado Adam Silver anunció que el premio al Jugador Más Valioso del encuentro sería renombrado Kobe Bryant.

El premio al MVP ?? del #NBAAllStar ahora llevará el nombre de Kobe Bryant, en honor al jugador de los @Lakers. pic.twitter.com/ffRDCDoshW — NBA MÉXICO (@NBAMEX) February 16, 2020

Mientras que Dwight Howard utilizó el número 24 en el concurso de clavadas.

Jennifer Hudson hizo vibrar a todos con la canción “For All We Know (We May Meet Again), mientras en las pantallas del United Center Chicago aparecían imágenes de los grandes momentos de Bryant.

Wow. El intro del #NBAAllStar2020 #RIPKobe #RIPGigi



La NBA entera homenajeando a la leyenda de Kobe Bryant ????????pic.twitter.com/NiLxsf0iSp — Alfredo Gallegos (@alfredogr_98) February 17, 2020

Los mejores momentos del homenaje a Kobe Bryant

(Fotos: EFE)

El vídeo homenaje a Kobe Bryant es tremendo ?? pic.twitter.com/L98d6Hh3dL — Fran Merino NBA (@FranJMerino) February 17, 2020

Es noche de #NBAAllStar y los homenajes a @kobebryant están presentes. Bam Adebayo del #TeamGiannis jugará con estos tenis. pic.twitter.com/pSDJYVm47t — Odisea Deportiva (@OdiseaD) February 17, 2020

Los árbitros de la NBA llevarán silbatos especiales en honor a Kobe Bryant durante el All Star.https://t.co/h5AjLCcu3A pic.twitter.com/7aQW9bv5Pj — ??????????18 (@reglaXVIII) February 16, 2020

(Daniela Muñoz)