Las mejores franquicias de la década

Al cerrar 2019 hemos completado la segunda década del siglo XXI (aunque hay quienes consideran que la década terminará al final de 2020) y vamos a revisar que equipos/franquicias, han sido los mejores en su disciplina a lo largo de estos últimos diez años, también mencionaremos a otros que deben ser reconocidos.

NFL

Esta es relativamente fácil, los Patriotas de Nueva Inglaterra han sido la franquicia más dominante de la liga, no solo de los últimos 10 años sino a lo largo de dos décadas. De 2010 a la fecha ganaron en tres ocasiones el Super Bowl y perdieron dos más, o sea que participaron en la mitad de los juegos por el título. Ningún otro equipo ganó más de un campeonato. Los Patriotas además de eso se coronaron campeones de su División durante los 10 años y han disputado el juego por el campeonato de la Conferencia Americana las últimas ocho campañas. Su récord de ganados y perdidos en la década es de 125-35 para un porcentaje de ganados de .781, por mucho el mejor de la liga.

Otros equipos que tuvieron una buena década son:

-Seattle: Ganó un Super Bowl y perdió otro. Ganó 4 títulos divisionales. Su porcentaje de ganados es de .628

-Green Bay: Llegó a un Super Bowl y lo ganó. Conquistó su División 6 ocasiones. Porcentaje de victorias de .644, el segundo más alto de la década.

-Pittsburgh: Como casi cada década, un equipo muy consistente. Solo llegó a un Superbowl y lo perdió pero su marca de 102 – 57 (.641 de porcentaje de ganados) es la tercera mejor.

MLB

Una decisión complicada porque no hubo un equipo claramente dominante. Me he inclinado por los Gigantes de San Francisco dado que ganaron las Series Mundiales de 2010, 2012 y 2014. En el lapso transcurrido entre su primer título y el último, hay múltiples cambios en el roster, pocos jugadores repiten y eso es evidencia de una franquicia bien construida, sólida. La duda para nombrarlos los mejores de la década radica en que llegaron a playoffs únicamente en cuatro temporadas y tuvieron cuatro campañas con récord negativo. De hecho, hay 12 equipos que en estos 10 años ganaron más juegos que los Gigantes. Al no haber un claro equipo dominante, me he guiado por el número de títulos.

Otros equipos considerados y la razón por las que no creo que hayan sido los mejores de la década:

-Boston: Ganaron dos series mundiales, de hecho, solo ellos y Gigantes ganaron más de una, pero en cuatro temporadas fueron el último lugar de su División y solo llegaron a playoffs cuatro veces.

-San Luis: Fueron los más cercanos a poder ser considerados los mejores de la década y habría argumentos válidos a su favor: todos los años tuvieron récord positivo, llegaron 6 veces a playoffs y en cinco temporadas disputaron la final de la Liga Nacional. Pero todo eso les valió solo un título y por eso se quedan cortos.

-Yankees: Nadie ganó tanto juegos como ellos en la década, no llegaron a una Serie Mundial.

-Dodgers: Siete apariciones consecutivas en playoffs y dos Series Mundiales. Si hubieran ganado una de ellas, tal vez podrían haber entrado en la discusión como los mejores.

-Houston: La memoria nos puede jugar una mala pasada porque en 4 de las últimas 5 temporadas llegaron a playoffs, ganaron una Serie Mundial y perdieron otra, pero fueron un equipo francamente malo al inicio de la década y su récord de ganados y perdidos en los 10 años es negativo.

-Washington: Ganan una Serie Mundial y llegan 5 veces a playoffs, pero antes de esta temporada nunca ganaron una serie de post-temporada.

NBA

Aunque Golden State se queda con la distinción, hubo un equipo que hizo sombra pero no lo suficiente. Los Guerreros de Golden State en este período jugaron cinco finales de la NBA en forma consecutiva, ganando tres de ellas, y de no ser por las lesiones de Thompson y Durant en el último año, tal vez serían cuatro. En esta década completaron tres temporadas que están dentro de las mejores 15 de toda la historia de la NBA y llegaron a playoffs en siete de diez temporadas.

Otros equipos:

-Miami Heat: Es quien le hace competencia a Golden State al jugar cuatro finales consecutivas, ganando dos y perdiendo dos. Llegan en siete ocasiones a playoffs y ganan 480 juegos en la década, alcanzando 66 triunfos en su mejor año.

-San Antonio Spurs: Juegan playoffs todos los años y logran más victorias que ningún otro equipo en la década, con 559. Ganan una final y pierden otra. Al término de la década acumulan 22 años consecutivos accediendo a playoffs.

-Cleveland Cavaliers: Juegan cuatro finales consecutivas, perdiendo tres de ellas, la que ganaron lo hicieron con una de las más históricas remontadas de la historia. Tuvieron la mala fortuna de enfrentar en todas sus finales a Golden State.

Futbol Mexicano

El mejor equipo de la década fueron los Tigres, que en estos últimos 10 años obtuvieron 5 campeonatos y dos segundos lugares. De los 20 torneos que disputaron, llegaron en 16 ocasiones a la liguilla (80%). En 10 de los torneos terminaron dentro de los tres primeros lugares (mejor que cualquier otro equipo). Obtuvieron un título de Copa. Quedaron a deber en cuanto a títulos internacionales al no haber ganado la Concachampions, en lo que sería su único "pecado". Impresiona sus consistencia, con planteles que permanecen juntos largo tiempo, de hecho hay 3 jugadores que fueron campeones con Tigres en 2011 y en 2019.

Otros equipos con una década notable.

-América: Gana tres campeonatos y pierde otras tantas finales. Es el equipo que accede a mayor número de liguillas con 18 (90%) y en 8 torneos termina en el Top 3. Gana una Copa y dos títulos de Concachampions.

-Monterrey: Es el que mayor número de éxitos internacionales obtiene al ganar cuatro veces la Concachampions (dos veces fue tercer lugar en el Mundial de Clubes). Ganó dos campeonatos de Liga y perdió tres finales. Accede a liguilla 14 ocasiones y ocho veces terminan dentro de los tres mejores.

-Santos: Gran década para los de la Comarca con tres campeonatos y tres subtítulos. Un campeonato de Copa y acceded a liguilla en 13 torneos.

Futbol Europeo

Para la evaluación del futbol de Europa he tomado en cuenta dos aspectos: los resultados en la liga local de los equipos y su participación en Champions. Teniendo en consideración estos dos puntos, el equipo de la década en Europa sería el Barcelona, por un muy pequeño margen. No es quien gana más Champions pero obtiene dos títulos en la década y en este torneo los diez años llega al menos a Cuartos de Final, quedando en el camino en 4 semifinales. En La Liga, gana el campeonato en 7 temporadas aún teniendo como principal competidor al Real Madrid, las tres ocasiones que no se corona, queda en segundo lugar, la competición local es un aspecto fundamental en definición del Barcelona.

Hay dos equipos que podrían ser considerados por algunos como los mejores:

-Bayern Munich: Gana una Champions pero llega en total a tres finales, que es más que las que alcanza Barcelona, también tiene 4 semifinales pero en dos ocasiones se queda en la fase de octavos. En la Bundesliga obtiene ocho títulos pero el nivel de competencia es menor que el que enfrenta Barcelona (solo otro equipo alemán llegó lejos en Champions un año de la década). Creo que si hubiera ganado una final más de Champions, lo hubiera seleccionado como el mejor de Europa.

-Real Madrid: Es el rey de la Champions en la década, con cuatro títulos y eso podría ponerlo como el mejor pero su limitado éxito en la Liga Española, con solo dos campeonatos en 10 años, lo deja por debajo de Barcelona e incluso tal vez del Bayern.

-Juventu: por ganar 8 títulos consecutivos en Italia ... lo que lo limita es no haber ganado ningún título de Champions y perder las dos finales que disputó.

-Los equipos ingleses ganan dos Champions (una Liverpool y una Chelsea) pero la Premier ha sido tan pareja que el máximo ganador obtuvo 4 títulos en la década (Manchester City), así es que no hay uno que haya sido claro dominador.

Beisbol Mexicano

En la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el máximo ganador de la década son los Tigres de Quintana Roo con tres títulos en tres viajes a las finales. Son también un ejemplo de consistencia pues de los 11 torneos disputados (en 2018 se jugaron dos torneos) tuvimos a los Tigres en 10 playoffs.

Otros equipos notables:

-Sultanes de Monterrey: Ganan un solo campeonato y pierden dos finales. Clasifican a playoffs en 10 de las 11 temporadas.

-Pericos de Puebla: Llegan a cuatro series por el campeonato de la LMB aunque ganan solo una. Entran a playoffs 7 veces en la década.

En la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el equipo más exitoso de la década fueron los Yaquis de Ciudad Obregón que ganaron tres campeonatos y perdieron una final. Adicionalmente fueron dos veces campeones de la Serie del Caribe.

Otros Equipos:

-Naranjeros de Hermosillo: Llegan a dos finales y ganan ambas. Son adicionalmente una vez campeones de la Serie del Caribe.

-Tomateros de Culiacán: Obtienen dos campeonatos de la LMP.

-Venados de Mazatlán: Ganan solo una vez el campeonato local pero en ese mismo año conquistan la Serie del Caribe.