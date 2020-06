Las ligas de futbol europeas ya tienen fecha de regreso

La crisis producida por el Coronavirus no ha dejado indiferente a nadie, por lo que un gran número de ligas de futbol se han visto obligadas a parar por ello. Los aficionados empezaban a desesperarse al no haber competiciones para ver por televisión durante el periodo de confinamiento que determinaron muchos países alrededor del mundo. En el continente europeo, Bielorrusia fue el único país que decidió no suspender su competición de futbol para que el campeonato consiguiese visibilidad en todo el mundo.

Sin embargo, ya se ve la luz al final del túnel al anunciarse las fechas de regreso de las competiciones de fubol más importantes del mundo.

Premier League

Según indican varios medios de comunicación en Reino Unido, la Premier League volverá a la acción el 17 de junio con dos partidos atrasados y, dos días después, dará comienzo la jornada 30.

La principal medida tomada es que todos los partidos sean televisados en Reino Unido con el objetivo de combatir la falta de aficionados en los estadios. 92 partidos son los que restan en la máxima competición de fútbol británica para el final del campeonato y 29 de ellos serán retransmitidos de forma gratuita para los ciudadanos británicos.

El gran cambio se produce en los horarios ya que apenas coincidirán encuentros a la misma hora. De esta manera, los aficionados a la Premier League tendrán la posibilidad de ver un partido durante prácticamente todo el día. Los viernes se disputará un encuentro a las 20:00, los sábados y domingo se disputarán cuatro partidos para cerrar la jornada los lunes a las 20:00.

No solo se disputarán encuentros los fines de semana, se prevé que las jornadas intersemanales tengan lugar los martes, miércoles y jueves. Se ha confirmado que los aficionados no pisarán los estadios durante toda la temporada, pero no se descarta que puedan estar presentes a comienzos de la siguiente edición de Premier League.

LaLiga

La Liga Española se encuentra todavía más avanzada al anunciarse hace unos días los horarios de la primera jornada tras el parón por el Coronavirus. La idea es que el día 11 de junio vuelva la Liga Santander con el derby sevillano entre Sevilla y Real Betis. Esta ha sido toda una alegría para los aficionados al fútbol europeo y tendrán la posibilidad de realizar apuestas futbol México, que tanto se han echado en falta por la ausencia de eventos deportivos.

Según Javier Tebas, presidente de LaLiga, han tenido en cuenta las temperaturas de cada ciudad para programar los encuentros. Es necesario pensar que en varias ciudades se rozarán los 40º y la disputa del encuentro sería muy dura para los jugadores. En esos casos, los encuentros se disputarán por la noche para evitar las altas temperaturas. La competición se disputará durante los meses de julio y agosto, una oportunidad idónea para ver fútbol durante el periodo estival.

Serie A

La Serie A volverá también a finales de junio, aunque todavía no ha habido confirmación oficial por parte de la organización italiana. Sin embargo, la principal afectada por el Coronavirus ha sido la Ligue 1 francesa, que fue cancelada para lo que resta de temporada por las complicaciones del país con la pandemia. Las ligas europeas ya han tomado acción para que los equipos puedan volver a entrenar, mientras que el fútbol mexicano no se reanudará esta temporada.

La Bundesliga fue la primera competición en reanudarse, dando ejemplo al resto de países que puede disputarse el campeonato si se cumplen las principales medidas sanitarias. El objetivo del resto de países es seguir lo realizado en el país alemán.